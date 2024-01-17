Тестовая промежуточная проверка литовских одиннадцатиклассников прошла успешно

По данным Национального агентства образования (НАО), тест, длившийся чуть больше часа, в целом прошел гладко.
Сообщений о сбоях из-за электричества, подключения к интернету или других помех из школ не поступало.
Во вторник к тестированию системы промежуточной проверки знаний присоединились 22,7 тыс. школьников.
"Как имеющаяся и подготовленная школами техническая инфраструктура, так и сама электронная система тестирования, а также процесс проведения промежуточного экзамена, который и представляет собой эту техническую проверку готовности, прошли по плану. Никаких технических помех или неисправностей, которые могли бы помешать проведению промежуточной проверки, зафиксировано не было. Компьютеры были подготовлены должным образом, обеспечено достаточное подключение к интернету, у школьников не было проблем с подключением к системе тестирования и выполнением в ней задания", - сказал заместитель директора НАО Айдас Алдакаускас.
До 20 января школы, принявшие участие в тестировании, смогут представить свои замечания о том, как можно улучшить процедуру проведения промежуточного экзамена.
Также до марта, когда начнутся промежуточные проверки, у школ будет время оценить ситуацию с подготовкой и принять необходимые технические, организационные или управленческие решения.
В промежуточных тестах электронным способом участие примут ученики 3 классов гимназии. Задания, выполненные кандидатами, за исключением промежуточной проверки по литовскому языку и литературе (разговорной речи), будут оцениваться автоматически.
Они узнают предварительные результаты, как только выполнят задания промежуточного экзамена.
Если полученный результат окажется неудовлетворительным, учащиеся смогут пересдать промежуточные тесты успеваемости весной 2025 года (в IV классе гимназии), за исключением промежуточного теста по литовскому языку и литературе (разговорной речи). Возможность пересдачи будет доступна только в течение одного года – для выпускников, впервые сдающих промежуточные экзамены.
Первый промежуточный тест – иностранный язык (французский) – пройдет 5 марта.
Промежуточные тесты являются частью государственных вступительных экзаменов: результат промежуточного теста составит 40 проц. оценки государственного вступительного экзамена.