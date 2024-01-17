Тестовая промежуточная проверка литовских одиннадцатиклассников прошла успешно

"Как имеющаяся и подготовленная школами техническая инфраструктура, так и сама электронная система тестирования, а также процесс проведения промежуточного экзамена, который и представляет собой эту техническую проверку готовности, прошли по плану. Никаких технических помех или неисправностей, которые могли бы помешать проведению промежуточной проверки, зафиксировано не было. Компьютеры были подготовлены должным образом, обеспечено достаточное подключение к интернету, у школьников не было проблем с подключением к системе тестирования и выполнением в ней задания", - сказал заместитель директора НАО Айдас Алдакаускас.