Территория железной дороги в Науяместисе могла бы стать кварталом для семей немецких военных

 
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Geležinkelių pramonės teritorija
Geležinkelių pramonės teritorija
ФОТО: Saulius Žiūra

Территория площадью 40 га, которую до сих пор использовали "Литовские железные дороги", в столичном Науяместисе в будущем может стать местом жительства семей немецких военных. Такую идею 22 февраля на мероприятии "День промышленности" представила группа LTG grupė, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Территория, о которой идет речь, находится между улицами Тукстантмячё, Ешмининку, Прусу, Даряус ир Гирено и Панерю. Раньше ее использовала компания "ЛЖД", однако сейчас ее готовят к конверсии. В случае необходимости там могут построить квартал для семей немецких военных.

"Чтобы использовать наше имущество как можно более эффективно, мы провели масштабный анализ и приняли решения, которые позволили оптимизировать как часть территорий, так и зданий. Это позволило осуществить трансформацию большой территории, находящейся в центре города. Эта территория может использоваться для строительства квартала домов для семей немецких военнослужащих – сообщение с территорией возможно на ж/д транспорте, на общественном транспорте, возможно обустроить квартал с качественными услугами", – сказала представитель LTG grupė Ева Лаурайтите.

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