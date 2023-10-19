Терпение жителей на исходе: нормально ли, что в городе на дорогах такие ямы?

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
Duobės Ateities gatvėje
Duobės Ateities gatvėje
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Вильнюсцы признают, что нескончаемые ремонты дорог утомляют, но многие все же согласны потерпеть ради будущих удобств. Однако в некоторых случаях водители не намерены проявлять терпимость, поскольку на дороге оставляют такие ямы, которые могут стать причиной повреждения автомобилей.

Вильнюсцы делятся фотографиями с ул. Атейтес, где не только снято дорожное покрытие, но и зияют глубокие ямы - если их не заметить, можно повредить автомобиль.

Водители вопрошают: нормально ли, что улица оставлена в таком состоянии?

Duobės Ateities gatvėje

На фото видно, что эти ямы на дороге никак не отмечены и не огорожены. ограждение есть только около одной ямы у самого края дороги.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас признал, что на ул. Атейтес дорога уже давно находится в таком состоянии.

Duobės Ateities gatvėje

"Из-за масштабных работ – в этом месте меняют систему водостока, удаляют колодцы с проезжей части и оборудуют водосборочные каналы вдоль бортов. Оборудование бортиков должно завершиться в течение недели, тогда до 7 ноября закончат оборудование этих каналов, после этого уже начнется укладка асфальта. С учетом сложившейся ситуации муниципалитет обяжет подрядчика заделать ямы", – обещал Грубинскас.

Он заметил, что для того, чтобы провести качественный ремонт, нужно время, поэтому водители должны вооружиться терпением. Грубинскас принес водителям извинения за временные неудобства.

На вопрос, компенсирует ли муниципалитет расходы на ремонт, если кто-то повредит автомобиль на таких ямах, Грубинскас сказал - "да", при условии, если будет подтверждение того, что причина ущерба - состояние дороги.

Duobės Ateities gatvėje
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии