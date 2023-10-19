Терпение жителей на исходе: нормально ли, что в городе на дорогах такие ямы?

Вильнюсцы делятся фотографиями с ул. Атейтес, где не только снято дорожное покрытие, но и зияют глубокие ямы - если их не заметить, можно повредить автомобиль.
Водители вопрошают: нормально ли, что улица оставлена в таком состоянии?
На фото видно, что эти ямы на дороге никак не отмечены и не огорожены. ограждение есть только около одной ямы у самого края дороги.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас признал, что на ул. Атейтес дорога уже давно находится в таком состоянии.
"Из-за масштабных работ – в этом месте меняют систему водостока, удаляют колодцы с проезжей части и оборудуют водосборочные каналы вдоль бортов. Оборудование бортиков должно завершиться в течение недели, тогда до 7 ноября закончат оборудование этих каналов, после этого уже начнется укладка асфальта. С учетом сложившейся ситуации муниципалитет обяжет подрядчика заделать ямы", – обещал Грубинскас.
Он заметил, что для того, чтобы провести качественный ремонт, нужно время, поэтому водители должны вооружиться терпением. Грубинскас принес водителям извинения за временные неудобства.
На вопрос, компенсирует ли муниципалитет расходы на ремонт, если кто-то повредит автомобиль на таких ямах, Грубинскас сказал - "да", при условии, если будет подтверждение того, что причина ущерба - состояние дороги.