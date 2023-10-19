Терпение жителей на исходе: нормально ли, что в городе на дорогах такие ямы?

Вильнюсцы делятся фотографиями с ул. Атейтес, где не только снято дорожное покрытие, но и зияют глубокие ямы - если их не заметить, можно повредить автомобиль.

Водители вопрошают: нормально ли, что улица оставлена в таком состоянии?

На фото видно, что эти ямы на дороге никак не отмечены и не огорожены. ограждение есть только около одной ямы у самого края дороги.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас признал, что на ул. Атейтес дорога уже давно находится в таком состоянии.

"Из-за масштабных работ – в этом месте меняют систему водостока, удаляют колодцы с проезжей части и оборудуют водосборочные каналы вдоль бортов. Оборудование бортиков должно завершиться в течение недели, тогда до 7 ноября закончат оборудование этих каналов, после этого уже начнется укладка асфальта. С учетом сложившейся ситуации муниципалитет обяжет подрядчика заделать ямы", – обещал Грубинскас.