Терпение – не железное: Литва может ввести полный запрет на использование электронных сигарет

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Elektroninės cigaretės
Elektroninės cigaretės
ФОТО: Shutterstock

В Литве могут обсудить полный запрет на торговлю электронными сигаретами. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас заверил, что бизнес предупредили о мошенничестве, если ситуация не изменится – ждут перемены. С этим согласна и оппозиция, а в парламенте уже есть предложение по проекту к закону, которым будут введены дополнительные ограничения.

"Я вижу большую проблему в связи с электронными сигаретами. Надо серьезно подумать о запрете. Однако быстрых решений не будет", – сказал Матулас.

По его словам, сейчас дети и молодежь курят электронные сигареты - это самая большая проблема.

"Об этом думают. Сейчас приняты дополнительные ужесточения, если бизнес будет вести себя так же безответственно, как с запрещенными запахами и вкусами - перепаковали и продают дальше... Как комитет, так и парламент предупредил бизнес. Если действия не изменятся, то пойдем на полный запрет электронных сигарет. Некоторые предприниматели приходили ко мне в кабинет, извинялись и даже указывали нарушителей", – сказал Матулас.

Староста фракции соцдемов Оринта Лейпуте согласилась, что ситуация в Литве в этой сфере неуправляемая.

"В школах не знают, что делать. Распространение электронных сигарет огромно. Конечно, мы пытаемся запретить и регулировать рекламы, запахи, вкусы, количество сахара, но эффект медленный", – сказала она.

Что касается запрета, она напомнила, что Литва - не изолированная страна.

"Будет контрабанда, покупки по интернету. Найдут способ, но джина из бутылки выпустили, сейчас справиться с этим очень сложно", – сказала Лейпуте.

Об этом сказал и депутат Аурелиюс Верига. Он заметил, что запрет на продажу электронных сигарет в Литве уже прошел стадию первого чтения.

"Проект зарегистрирован, его обсудили и в Комитете по вопросам здравоохранения", – напомнил депутат.

"В первом чтении многие голосовали "за", поскольку все видят проблемы, трудно контролировать, что именно распространяют и т.д.", – сказал Верига.

Согласно проекту, электронные сигареты можно будет купить только по рецепту врача и только в аптеках.

Парламент запретил электронные сигареты и наполнители, содержащие сахар и подсластители. Закон о запрете электронных сигарет, содержащих сахар и подсластители, вступит в силу 1 ноября 2024 года.

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