Терпение – не железное: Литва может ввести полный запрет на использование электронных сигарет

"Я вижу большую проблему в связи с электронными сигаретами. Надо серьезно подумать о запрете. Однако быстрых решений не будет", – сказал Матулас.

По его словам, сейчас дети и молодежь курят электронные сигареты - это самая большая проблема.

"Об этом думают. Сейчас приняты дополнительные ужесточения, если бизнес будет вести себя так же безответственно, как с запрещенными запахами и вкусами - перепаковали и продают дальше... Как комитет, так и парламент предупредил бизнес. Если действия не изменятся, то пойдем на полный запрет электронных сигарет. Некоторые предприниматели приходили ко мне в кабинет, извинялись и даже указывали нарушителей", – сказал Матулас.

Староста фракции соцдемов Оринта Лейпуте согласилась, что ситуация в Литве в этой сфере неуправляемая.

"В школах не знают, что делать. Распространение электронных сигарет огромно. Конечно, мы пытаемся запретить и регулировать рекламы, запахи, вкусы, количество сахара, но эффект медленный", – сказала она.