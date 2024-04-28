Терпение лопнуло, мужчина обратился в полицию: не знаешь, получишь ли пулю в лоб

За пару лет в его усадьбу прилетели четыре пули и застряли в крыше. Мужчина переселился в усадьбу в поисках покоя, а вместо этого со страхом каждый раз выходит во двор, опасаясь пули.

Это стрельбище между Берчюнай и Науяместисом появилось здесь в советское время. В 500 м от него живет Альгимантас Блажис. Он сказал, что до прошлого лета никаких проблем не было. Но потом в крышу беседки попала пуля - из пистолета или револьвера. Блажис поехал поговорить с владельцами стрельбища, но беседа не помогла.

В конце марта, перед пасхой в этом году он снова нашел пулю, на этот раз на пороге дома, вероятно, она попала в стену и упала на ступеньки. Блажис обратился в полицию.