2025.04.23 09:15

Тепло окончательно покинуло Литву: уже обещают заморозки

 
ru.DELFI.lt
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В среду вечером местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах — грозы. Местами будет преобладать туман, в основном на западе Литвы. Ветер западный, северо-западный, 3–8 м/с. Самая низкая температура воздуха составляет 7–12 градусов тепла, а на побережье — 4–6 градусов тепла.

В среду ожидается более сухая погода и ясное небо. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет переменчивого направления со скоростью 4–9 м/с. Максимальная температура воздуха составит 15–20 градусов тепла, в то время как в западных регионах придется довольствоваться 9–14 градусами тепла.

В четверг местами пройдут дожди, преобладают кратковременные и слабые. Ночью местами наблюдается туман. Ветер северный, ночью 3–8 м/с, днем ​​6–11 м/с. Температура ночью 4–9, днем ​​16–21, местами 13–15 градусов тепла.

В пятницу существенных осадков не ожидается. Ветер северный, ночью 4–9 м/с, днем ​​7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса ниже нуля, днем ​​температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.

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