Тепло окончательно покинуло Литву: уже обещают заморозки

В среду ожидается более сухая погода и ясное небо. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет переменчивого направления со скоростью 4–9 м/с. Максимальная температура воздуха составит 15–20 градусов тепла, в то время как в западных регионах придется довольствоваться 9–14 градусами тепла.