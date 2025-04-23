Тепло окончательно покинуло Литву: уже обещают заморозки

В среду ожидается более сухая погода и ясное небо. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет переменчивого направления со скоростью 4–9 м/с. Максимальная температура воздуха составит 15–20 градусов тепла, в то время как в западных регионах придется довольствоваться 9–14 градусами тепла.
В четверг местами пройдут дожди, преобладают кратковременные и слабые. Ночью местами наблюдается туман. Ветер северный, ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. Температура ночью 4–9, днем 16–21, местами 13–15 градусов тепла.
В пятницу существенных осадков не ожидается. Ветер северный, ночью 4–9 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса ниже нуля, днем температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.