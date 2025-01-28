Теплая зима – холодное лето: климатолог рассказал о связи и поделился прогнозом

Память у человека короткая, а какой была погода, люди забывают еще быстрее. По данным Литовской гидрометеорологической службы, календарная зима 2019/2020 гг была самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Тогда среднесуточная температура всех зимних месяцев составляла 2,6 градусов.
Подтвердилось ли тогда выражение „теплая зима - холодное лето“?
Нет. Средняя температура календарного лета в 2020 г (июнь-август) составила 18 градусов тепла – на 1,2 больше средней многолетней (16,8 градусов). Самым теплым тогда был июнь (18,7 градусов или на 3,3 градуса выше нормы). Обычно в Литве теплее бывало в июле или августе
Возможно, когда-то это выражение подтверждалось, но не в последние годы, когда налицо глобальное потепление. „Теплее становятся все сезоны“, - сказал климатолог.
Среднегодовая температура в 2024 году в Литве была 9,5 градусов – на 2,1 выше, чем средняя в период 1991–2020 гг. Количество осадков на 1/10 меньше среднего.
Вильнюсцы в этом году снега почти не видели, однако Валюкас напомнил, что зимой 2019–2020 гг его было еще меньше: „В этом году на западе страны было немного снега, в Вильнюсе был снег. 5 лет назад снега было еще меньше. Теплые зимы в Литве повторяются все чаще – зима прошлого года тоже не была холодной, но было похолодание в первые две недели января. Этого достаточно, чтобы вспомнить о снеге и морозе“.
Валюкас констатировал, что из-за глобального потепления число снежных дней сократилось.
Согласно долгосрочным прогнозам, в феврале погода будет, как в январе. Климатолог отметил: такие прогнозы на месяц вперед не могут быть точными.
„Согласно нынешним данным, в ближайшие 4 недели в Литве будет на 2,5–3 градуса теплее, чем обычно в такое время, поэтому зимней погоды не ожидается“, – сказал Валюкас.
На дворе последние дни января, а люди уже замечают пробуждение природы. Валюкас отметил, что растения живут не по календарю, а по погодным условиям.
Неудивительно, что теплые зимы благоприятны для насекомых - не только клещей, но и других паразитов: „Поэтому на деревья и растения нападают разные грибки и паразиты“.
Орнитолог Марюс Чепулис заметил, что в Литву уже вернулись журавли, гуси, скоро появятся чибисы, а за ними - жаворонки. „Возвращаются те, которые далеко не улетали. Гуси первыми чувствуют потепление и летят на север, где обычно живут. Аисты в Африке тепла у нас не чувствуют, поэтому прилетают в обычное время“, - сказал он.
Валюкас заметил, что потепление не означает, что в будущем в Литве совсем не будет холодных зим или месяцев.