Теплая зима – холодное лето: климатолог рассказал о связи и поделился прогнозом

Вильнюсцы в этом году снега почти не видели, однако Валюкас напомнил, что зимой 2019–2020 гг его было еще меньше: „В этом году на западе страны было немного снега, в Вильнюсе был снег. 5 лет назад снега было еще меньше. Теплые зимы в Литве повторяются все чаще – зима прошлого года тоже не была холодной, но было похолодание в первые две недели января. Этого достаточно, чтобы вспомнить о снеге и морозе“.