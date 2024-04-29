Теплая погода в Литве будет держаться почти всю неделю

Вероятность осадков невелика. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, теплее будет на юго-западе и в центральных районах страны.
Во вторник погода почти не изменится, только на северо-запад придет облачность. Там и ночью и днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Однако на большей части территории страны будет ясно. Ночью будет 8–13, днем 20–25 градусов тепла.
Май начнется с сухой и теплой погоды. Ни ночью, ни днем осадков не ожидается. Ночью будет 7–12 градусов тепла, днем 20–25 градусов.
В четверг в Литву придет новый антициклон. Ночью будет ясная и сухая погода. Ночью будет 6–11 градусов тепла. Днем с севера придет малоактивный холодный атмосферный фронт. На востоке возможны небольшие осадки. На востоке уже будет меньше 20 градусов, однако в других районах ожидается 21–24 градуса тепла.
В пятницу скандинавский антициклон уйдет. Ночь будет спокойной, без осадков. Ожидается 7–12 градусов тепла, только на востоке будет немного прохладнее. Днем местами пройдут дожди. Днем на востоке будет 18–19, а на юго-западе 20–22, возможно даже 23 градуса тепла.
В субботу облачность увеличится, станет больше и вероятность осадков, особенно днем. Ночью будет 5–10 градусов тепла, Днем уже мало где достигнет 20 градусов.
В воскресенье осадков будет меньше, но и тепла будет меньше и ночью и днем.