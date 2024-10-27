Теплая погода не спешит прощаться

В воскресенье, хотя погоду и будет определять зона высокого атмосферного давления, однако будет облачно. Небольшие просветы появятся лишь в некоторых местах. Значительного дождя не будет. Туман, вероятно, продержится в некоторых районах до полудня. Будет легкий южный ветер. Температура попытается достигнуть 9-13, в некоторых районах Западной Литвы 14 градусов тепла.