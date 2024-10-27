2024.10.27 10:16

Теплая погода не спешит прощаться

 
что ждет в начале следующей недели
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В воскресенье, хотя погоду и будет определять зона высокого атмосферного давления, однако будет облачно. Небольшие просветы появятся лишь в некоторых местах. Значительного дождя не будет. Туман, вероятно, продержится в некоторых районах до полудня. Будет легкий южный ветер. Температура попытается достигнуть 9-13, в некоторых районах Западной Литвы 14 градусов тепла.

В понедельник ожидается немного более влажная погода. Ночью во многих местах пройдет небольшой дождь. Умеренный южный, юго-западный ветер сменится на западный, северо-западный. Будет пасмурно, поэтому температура не будет быстро падать и будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. Лишь днем ​​местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, скорость 8-13 метров в секунду. Днем побалует осеннее тепло в 10-14 градусов.

Во вторник существенных изменений погоды не будет. Во многих местах пройдут дожди. Ночью будет 3-8 градусов, ближе к морю 9-11 градусов, днем ​​10-14 градусов тепла.

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