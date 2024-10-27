Теплая погода не спешит прощаться

В понедельник ожидается немного более влажная погода. Ночью во многих местах пройдет небольшой дождь. Умеренный южный, юго-западный ветер сменится на западный, северо-западный. Будет пасмурно, поэтому температура не будет быстро падать и будет колебаться в пределах 4-9 градусов тепла. Лишь днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, скорость 8-13 метров в секунду. Днем побалует осеннее тепло в 10-14 градусов.
Во вторник существенных изменений погоды не будет. Во многих местах пройдут дожди. Ночью будет 3-8 градусов, ближе к морю 9-11 градусов, днем 10-14 градусов тепла.