2024.12.27 16:00

Тенденции зимних путешествий жителей Литвы – рождественские ярмарки и теплые страны

 
ru.DELFI.lt
Таллинн
Таллинн

Во время зимних каникул жители Литвы все чаще предпочитают посещать рождественские ярмарки в европейских городах, говорит президент Литовской туристической палаты. Новостью этого года станет увеличение количества рейсов авиакомпаний в Малагу и Дубай вместо Лондона или Дублина, сообщает портал MadeinVilnius.

„Новая тенденция заключается в том, что жители Литвы ездят на рождественские ярмарки“, - сказала BNS президент туристической палаты Жидре Гавелене.

По ее словам, раньше соотечественники, желающие посетить украшенные к Рождеству города, летали только в один город, а вот уже второй год это можно сделать, отправившись в речной круиз по рождественским ярмаркам.

По словам организатора такой поездки, агентства Estravel Vilnius, возглавляемого Ж. Гавелене во время круиза по Дунаю путешественники за восемь дней посещают города Австрии, Словакии, Венгрии и Германии.

По словам руководителя Литовских аэропортов (LTOU) Симонаса Барткуса, в отличие от прежних лет авиакомпании на праздники этого года увеличивают количество рейсов в Малагу, Дубай и Тенерифе.

„Если раньше мы видели, что направлениями, по которым (рейсы - BNS) добавляются, являются аэропорты Лондона, Дублина, Норвегии, то в это Рождество авиакомпании добавляют больше рейсов в такие города, как Малага, Дубай, Тенерифе“, - сказал Verslo žinių С. Барткус.

По данным компании Novaturas, одного из крупнейших организаторов путешествий в странах Балтии, интерес к путешествиям в праздничный сезон возрастает в несколько раз, а наиболее распространенными направлениями являются страны с более теплым климатом.

„Литовцы в курортный сезон обычно выбирают места отдыха с более теплым климатом (...), а также экскурсионные поездки, чтобы совместить отдых со знакомством с городом, экскурсиями и определенной заранее подготовленной программой“, - сказал BNS представитель компании Novaturas.

По данным компании Novaturas, во время зимних каникул соотечественники в основном едут в Египет, на Канарские острова и в Объединенные Арабские Эмираты, а из дальнего зарубежья — во Вьетнам, Таиланд и Танзанию.

В тоже время крупные города Европы – Париж, Рим, Берлин и Вена – являются популярными направлениями в течение всего года, но из-за рождественских ярмарок в декабре эти города выбираются чаще.

По данным компании, жители Литвы, празднующие Новый год за границей, выбирают пункт назначения исходя из расстояния - они часто едут в польские города Гданьск, Краков или Варшаву.

Ж. Гавелене говорит, что в этом году праздничные дни приходится на середину недели, что позволяет соотечественникам ехать дальше и дольше, чем обычно.

„В этом году календарь праздников таков, что если взять несколько выходных, то можно получить длительный отпуск. Когда наступает больше свободных дней, литовцы отправляются не только в теплые страны, но и в более дальние (...). А в темное время суток - полная классика, литовцам нужно солнце, они едут в теплые страны“, - сказала она BNS.

По мнению Ж. Гавелене, после пандемии ковида туристические потоки по всему миру почти восстановились, но въездной туризм в Литву составляет лишь 70%. допандемический уровня.

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