Тенденции зимних путешествий жителей Литвы – рождественские ярмарки и теплые страны

„В этом году календарь праздников таков, что если взять несколько выходных, то можно получить длительный отпуск. Когда наступает больше свободных дней, литовцы отправляются не только в теплые страны, но и в более дальние (...). А в темное время суток - полная классика, литовцам нужно солнце, они едут в теплые страны“, - сказала она BNS.