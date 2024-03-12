Температура будет подниматься медленно, прогнозируют осадки

До вечера на большей части территории пройдут разного рода осадки. В первой половине дня в основном это будет небольшой дождь, местами мокрый снег. Наибольшая вероятность снега на юго-западе.

Местами на юго-западе утром возможен дождь при минусовой температуре. Позже осадки охватят большую часть территории, будет идти дождь и мокрый снег. Ожидается достаточно сильный ветер. Днем будет от 1–4 на западе до 5–6 градусов тепла на востоке.

В ночь на среду ожидается облачная погода, прояснений не ожидается. В большинстве районов прогнозируют осадки. В основном они будут небольшими. Будет дуть сильный ветер. Будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.