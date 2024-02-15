Telia активировала телефонные номера с новым кодом

Несмотря на то, что старый междугородний код будет действовать до следующего года, руководитель проекта по изменению нумерации Telia Рима Пакальните говорит, что не стоит дожидаться даты его деактивации, и призывает внести необходимые изменения в свой контакт-лист уже сейчас.

"Согласно плану Службы по регулированию связи (СРС), активация нового кода должна произойти уже 1 марта, поэтому мы решили дать нашим клиентам чуть больше времени для отработки новых навыков и предоставить им возможность раньше протестировать номера, начинающиеся с нуля. Это никоим образом не коснется тех, кто еще не успел ознакомиться с новым порядком, но те, кто хочет заранее подготовиться к деактивации старых телефонных номеров, начинающихся с восьмерки, могут сделать это уже сегодня", – цитируется представитель компании в пресс-релизе.