Телефоны восьми журналистов и активистов в Балтии и Польше были заражены шпионской программой Pegasus

Два человека, чьи устройства подверглись заражению, живут в Вильнюсе . Авторы доклада не называют имена пострадавших, но раскрывают некоторые подробности, в том числе ставшие известными после изучения гаджетов:

Еще осенью 2023 года в своем предыдущем докладе Access Now и Citizen Lab рассказывали о заражении телефона, принадлежащего генеральному директору "Медузы" Галине Тимченко. Выяснилось, что шпионскую программу установили на устройство незадолго до того, как медиаменеджер приняла участие в журналистской конференции в Германии. Вскоре после публикации того доклада Епифанова, Эрлих и Павлова рассказали о получении уведомлений от Apple.

Исследователи изучили и устройства латвийского журналиста Евгения Павлова, сотрудничавшего и с "Новой газетой. Балтия", и с "Настоящим временем". Он получил уведомления от Apple дважды: в ноябре 2022 года и в апреле 2023-го. Насколько успешными были попытки заражения, выяснить не удалось — между ними Павлов обновил гаджеты и таким образом мог непредумышленно уничтожить цифровые следы, необходимые для анализа.

Еще двух жертв заражения обнаружили в Польше: телефон белорусского политика Андрея Санникова взломали в сентябре 2021 года, а устройство его соотечественницы, журналистки Натальи Радиной, атаковали трижды (два раза в декабре 2022 года и один раз в январе 2023-го). И Санников, и Радина живут в Варшаве.

Авторы доклада подчеркивают, что разработчик Pegasus, израильская компания NSO Group, продает доступ к этой программе только правительствам стран-союзниц Израиля и США, то есть Россия или Беларусь напрямую атаковать телефоны журналистов не могут. На момент заражений спецслужбы Австрии, Литвы и Польши не имели в своем арсенале этого вредоносного ПО.