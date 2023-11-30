Tele2 продлевает бесплатные звонки и SMS в Израиль до конца года

 
ELTA
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Izraelis
ФОТО: Bloomberg

Согласно сообщению, оператор мобильной связи Tele2 продлевает компенсацию за международные и роуминговые услуги Израилю до конца 2023 года.

Сообщается, что включительно до 31 декабря все клиенты оператора, находящиеся в Израиле, могут бесплатно звонить, отправлять текстовые сообщения и пользоваться бесплатным мобильным интернетом.

Клиенты в Литве могут совершать бесплатные звонки и отправлять SMS-сообщения близким в Израиль.

"С началом праздничного сезона мы должны помнить, что потребность в помощи сохраняется. Наши клиенты по-прежнему нуждаются в бесперебойной связи со своими близкими в Израиле, поэтому мы обеспечим им бесперебойную связь в течение всего декабря", - сказал Пятрас Масюлис, генеральный директор Tele2 в странах Балтии.

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