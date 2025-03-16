Тайный визит раскрыт: что Lil Nas X делал в Вильнюсе

14 марта Lil Nas X представил на YouTube новую песню, клип на которую снимался в Вильнюсе. В конце видео можно увидеть кадры со съемочной площадки и фотографию всей творческой группы, в которую вошли несколько десятков литовцев.
Этот неожиданный факт стал приятным сюрпризом для местных поклонников и еще раз подчеркнул, что Вильнюс становится популярной локацией для съемок мировых звезд.
Кто такой Lil Nas X?
Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, — американский рэпер, певец и автор песен. Он прославился в 2019 году благодаря вирусному хиту „Old Town Road“, который установил рекорд по количеству недель на вершине чарта Billboard Hot 100. С тех пор артист продолжает экспериментировать со стилями, музыкой и визуальными образами, привлекая внимание миллионов поклонников по всему миру.
Теперь Вильнюс тоже стал частью истории Lil Nas X, а литовцы — участниками его нового проекта.