2025.03.16 18:25

Тайный визит раскрыт: что Lil Nas X делал в Вильнюсе

 
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Lil Nas X
Lil Nas X
ФОТО: Danny Moloshok | Reuters / Scanpix

В декабре 2024 года американский рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) неожиданно появился в Вильнюсе, вызвав массу вопросов у поклонников. Артист делился в Instagram снимками из роскошного столичного отеля и фотографией рядом с троллейбусом, но не объяснял причину визита. Только спустя несколько месяцев стало известно, зачем рэпер приезжал в Литву, сообщает портал MadeinVilnius.

14 марта Lil Nas X представил на YouTube новую песню, клип на которую снимался в Вильнюсе. В конце видео можно увидеть кадры со съемочной площадки и фотографию всей творческой группы, в которую вошли несколько десятков литовцев.

Этот неожиданный факт стал приятным сюрпризом для местных поклонников и еще раз подчеркнул, что Вильнюс становится популярной локацией для съемок мировых звезд.

Lil Nas X socialinių tinklų nuotr.

Кто такой Lil Nas X?

Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, — американский рэпер, певец и автор песен. Он прославился в 2019 году благодаря вирусному хиту „Old Town Road“, который установил рекорд по количеству недель на вершине чарта Billboard Hot 100. С тех пор артист продолжает экспериментировать со стилями, музыкой и визуальными образами, привлекая внимание миллионов поклонников по всему миру.

Теперь Вильнюс тоже стал частью истории Lil Nas X, а литовцы — участниками его нового проекта.

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