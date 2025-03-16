Тайный визит раскрыт: что Lil Nas X делал в Вильнюсе

14 марта Lil Nas X представил на YouTube новую песню, клип на которую снимался в Вильнюсе. В конце видео можно увидеть кадры со съемочной площадки и фотографию всей творческой группы, в которую вошли несколько десятков литовцев.

Этот неожиданный факт стал приятным сюрпризом для местных поклонников и еще раз подчеркнул, что Вильнюс становится популярной локацией для съемок мировых звезд.

Кто такой Lil Nas X?