Таможенный департамент выясняет случаи возможного обхода санкций в торговле Литвы с Узбекистаном

Как сообщается в публикации, в период с марта 2022 года по октябрь этого года Литва заявила, что импортировала из Узбекистана удобрений на 107,5 млн долларов. Между тем Узбекистан утверждает, что за тот же период он экспортировал в Литву удобрений всего на 35,17 млн долларов.

"Иными словами, заявленный Литвой объем импорта на 72 млн долларов превышает аналогичную статистику из Узбекистана", – подводит итог Siena.

Представители таможни также уже обратили внимание на странные тенденции в торговле с Узбекистаном и приняли меры.

"(...) статистические данные в настоящее время уточняются. В ходе визита, организованного Министерством иностранных дел, в составе литовской делегации также были представители Таможенного департамента, которые как раз и передали ответственным должностным лицам Республики Узбекистан запрос, ответ на который ожидается в ближайшее время.