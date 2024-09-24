Такой осени в Литве не было 60 лет: новые прогнозы климатолога

Валюкас сказал, что пока ничего не хочет обобщать, поскольку месяц еще не закончился, но некоторые выводы уже можно сделать.

„Первые две декады сентября были очень теплыми. Они были самыми теплыми с 1961 г.

Третья декада также началась с теплой погоды, но скоро погода изменится. Пока можно сказать, что этот сентябрь был одним из самых теплых, но неясно - самый ли теплый. У нас еще осталось немало сентябрьских дней, поэтому точно ответить сложно“, – сказал климатолог.

На вопрос, что причина такого тепла - глобальное потепление или случайность, Валюкас заверил, что глобальное потепление - это не один сентябрь.