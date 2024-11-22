2024.11.22 11:41

Такого в Жемайтии в ноябре не ожидали: в небе сверкали молнии, гремел гром

 
Аудинга Саткунайте
ru.DELFI.lt

В некоторых районах Жемайтии воцарилась зима. Местами толщина снежного покрова составляет 25-28 см. Вчера в Женайтии зафиксировали редкое для этого времени года природное явление – шел снег, гремел гром, в небе сверкали молнии.

В социальных сетях, а конкретно в группе „Энтузиасты погоды“ на фейсбуке можно увидеть много фотографий и видео.

Многие пользователи при виде того, что творится на западе страны, удивлялись - нечасто услышишь гром, когда идет снег. Были и те, кто шутил, говоря, „ну вот, гроза была, можно и купаться“.

21 ноября, в 21:38 ч., в Шилутском районе Юлия зафиксировала необычную картину:

22 ноября, в 7.23 ч., Анна сняла такое же видео в Шилуте:

Жительница Тельшяй Йолита зафиксировала молнию, стоя у себя во дворе:

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