Такого в Жемайтии в ноябре не ожидали: в небе сверкали молнии, гремел гром

В социальных сетях, а конкретно в группе „Энтузиасты погоды“ на фейсбуке можно увидеть много фотографий и видео.

Многие пользователи при виде того, что творится на западе страны, удивлялись - нечасто услышишь гром, когда идет снег. Были и те, кто шутил, говоря, „ну вот, гроза была, можно и купаться“.

21 ноября, в 21:38 ч., в Шилутском районе Юлия зафиксировала необычную картину:

22 ноября, в 7.23 ч., Анна сняла такое же видео в Шилуте: