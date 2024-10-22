Такого в истории выборов еще не было: продают наклейки для проголосовавших

Удивленные читатели прислали в редакцию Delfi копию объявления с платформы Vinted. В объявлении предлагают купить наклейки с парламентских выборов 2024 года. За стопку наклеек „Я проголосовал“ просят 10 евро, а за одну наклейку „Когда вырасту, я буду голосовать“ придется заплатить евро.

ГИК фиксирует такой факт первый раз за всю историю выборов.

„Проголосовавшим избирателям наклейки раздают бесплатно. Люди могут брать не по одной наклейке. Многие берут наклейки для членов семьи или для себя в качестве сувенира“, – сказала пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.