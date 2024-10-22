Такого в истории выборов еще не было: продают наклейки для проголосовавших

Удивленные читатели прислали в редакцию Delfi копию объявления с платформы Vinted. В объявлении предлагают купить наклейки с парламентских выборов 2024 года. За стопку наклеек „Я проголосовал“ просят 10 евро, а за одну наклейку „Когда вырасту, я буду голосовать“ придется заплатить евро.
ГИК фиксирует такой факт первый раз за всю историю выборов.
„Проголосовавшим избирателям наклейки раздают бесплатно. Люди могут брать не по одной наклейке. Многие берут наклейки для членов семьи или для себя в качестве сувенира“, – сказала пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.
„Мы знаем, что есть коллекционеры, которые собирают наклейки. Эти наклейки во время выборов раздают уже 20 лет. Каждый год коллекционеры пополняют свою коллекцию. К нам даже обращались с просьбой поделиться наклейками прежних лет, мы нашли их в наших архивах и порадовали людей.
Продажа наклеек в интернете - не преступление, но ведь гораздо проще получить их, если прийти на голосование на выборы, например, сегодня уже началось досрочное голосование во втором туре“, – сказала Раманавичене.
На этих выборах можно получить три наклейки: „Я проголосовал“, наклейку для голосующих за границей „Я голосовал в округе литовцев мира“ и „Когда вырасту, я буду голосовать“.
С 22 октября проходит досрочное голосование во втором туре парламентских выборов.
Основной день голосования - 27 октября.
Напомним, что выборы состоятся в 63 округах, а в 8 они уже завершились после первого тура. Узнать, надо ли вам голосовать, и где это можно сделать, можно по номеру 1855 или по адресу на карте https://www.rinkejopuslapis.lt/zemelapis/.