Такого теплого начала весны еще не было – уже зафиксирован температурный рекорд

Прежний рекорд был зафиксирован 65 лет назад в Лаздияй и Кибартай - тогда воздух прогрелся до 11,8 градусов.

Почти все метеостанции, за исключением Нидской, зафиксировали местные рекорды. По данным метеорологов, теплая погода обусловлена потоком теплого воздуха из Южной Европы.

Согласно прогнозам, тепло будет и в субботу. Днем воздух прогреется до 6–11, а местами до 13 градусов тепла. Но до рекорда вряд ли дотянет, поскольку в 1992 г. в Варене была зафиксирована температура 14 градусов.