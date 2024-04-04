Такого наплыва клиентов владельцы кафе не ожидали: людей не пугают высокие цены

 
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Vilniaus gatvėse – daugybė švenčiančių: baruose sunku rasti vietą prisėsti
Vilniaus gatvėse – daugybė švenčiančių: baruose sunku rasti vietą prisėsti
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В пасхальные выходные в Литву стояла практически летняя погода, поэтому летние кафе открыли сезон. Предприниматели говорят, что им еще не приходилось так рано начинать работу летних кафе, а в пасхальные выходные было очень много людей. Посетители штурмовали кафе, приходилось вызывать на работу дополнительный персонал. Журналисты LNK рассказали о первых днях работы летних кафе.

Две подруги в Старом городе Каунаса пили кофе и рассказывали, что как только погода улучшилась, они сразу отправились в кафе.

"Специально встретились, чтобы отдохнуть, посидеть на улице. Уже хочется побыть на улице", – сказала одна из них.

"Ты чувствуешь себя моложе, вспоминаешь молодость, как мы сидели, хотя в молодости таких столиков не было. Мы очень рады", – сказала другая женщина.

Не только они в длинные выходные спешили в летние кафе.

"Настроение лучше, больше тепла, все люди кажутся счастливее", – заметила одна девушка.

"Социальные сети напомнили, что в такое время бывал и снег, не всегда было так тепло, как в эти пасхальные выходные", – сказала встреченная на улице женщины.

Предприниматели говорят, что на Пасху был настоящий бум клиентов. Они думали, что большинство людей на Пасху будет сидеть дома, с семьями, но рекордно теплые выходные привлекли в кафе множество людей.

"Главный аспект был - люди сидели на улице. Людей было очень много. Все столики заняты, было много работы. Пасхальные выходные для нашего кафе были хорошими", – сказала представитель кафе Dviratis ir gitara Вилманте Сташаускайте.

Глава Miesto sodas Гинтаутас Руминас сказал, что в пасхальные выходные посетителей в кафе было в 3 раза больше, чем в обычные.

"Мы и сами этого не ожидали. Были условия вынести столики на улицу, на террасу, все столики были заняты. Была конкуренция за столики на улице", – заметил он.

Из-за большой нагрузки некоторые кафе вызывали дополнительный персонал.

"Мы не думали, что погода будет такой хорошей, пришло вызывать коллег", – сказал Руминас.

"Люди стеклись на аллею Лайсвес, мы не успевали убирать посуду со столиков. Мы рады, что наконец-то смогли дать людям возможность посидеть на улице", – сказала глава Sushi Lounge Дайва Брейве.

Посетителей в летних кафе было много и в столице. "Людей много было везде. В Вильнюсе, наверное, больше туристов. Обычно говорят, что местные чаще ездят на природу. Но в выходные везде было много людей", – сказала глава Sushi Lounge.

В этом году сезон летних кафе открылся очень рано. По подсчетам Каунасского муниципалитета, предприниматели запросили больше разрешений, чем обычно в такое время, самый сезон, как правило, начинается в мае.

"Мы согласовали почти 60 проектов, выдано около 20 разрешений, 20 заявок подано. Еще только начало, но, судя по погоде, летние кафе уже открывают", – сказала представитель муниципалитета Соната Шелене.

Напомним, что с января 2024 года кафе и рестораны платят весь НДС - 21%, в некоторых заведениях еда подорожала на 10% и больше. Однако, кажется, клиенты этого не замечают.

"А что в наше время дешево? Все дорого. Я не обратил внимание на эти изменения", – сказал мужчина.

"Конечно, кофе безумно дорогой, но если человек пришел праздновать с коллективом – то не сказал бы", – заметил он.

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