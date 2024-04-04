Такого наплыва клиентов владельцы кафе не ожидали: людей не пугают высокие цены

Две подруги в Старом городе Каунаса пили кофе и рассказывали, что как только погода улучшилась, они сразу отправились в кафе.

"Специально встретились, чтобы отдохнуть, посидеть на улице. Уже хочется побыть на улице", – сказала одна из них.

"Ты чувствуешь себя моложе, вспоминаешь молодость, как мы сидели, хотя в молодости таких столиков не было. Мы очень рады", – сказала другая женщина.

Не только они в длинные выходные спешили в летние кафе.

"Настроение лучше, больше тепла, все люди кажутся счастливее", – заметила одна девушка.

"Социальные сети напомнили, что в такое время бывал и снег, не всегда было так тепло, как в эти пасхальные выходные", – сказала встреченная на улице женщины.