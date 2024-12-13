Такое вы больше нигде не увидите: уникальный уголок Литвы, который надо обязательно посетить зимой

Она заметила, что доски стоят вертикально. „Здесь очень важны зеленые насаждения, низкие заборы. Они должны быть максимально низкими, чтобы просматривался весь двор, как это было прежде. Раньше верх заборов красили в белый цвет. Это был яркий элемент украшения“, – продолжила Завишайте.

„Надо понимать, что на песке выращивать овощи было нелегко. Люди мало занимались огородничеством, животноводством. В основном промышляли рыболовством, ловили все в море и в заливе. В основном рыбу. В марте примерно - то время, когда в заливе нельзя ловить рыбу, но и в море тогда не сезон ловки. В это время свежей рыбы не было, а когда запасы рыбы заканчивались, люди начинали есть ворон. Сейчас мы не едим ворон, хотя их много. Времена изменились, у нас есть торговые центры“, – пояснила она.