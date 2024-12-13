Такое вы больше нигде не увидите: уникальный уголок Литвы, который надо обязательно посетить зимой

Она пригласила прогуляться по небольшой старой части Ниды.
Куршскую косы включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 года. „В 2025 году мы отпразднуем юбилей. Можно сказать, что за такое время и человек взрослее, достигает зрелости. Куршская коса отмечает свою молодость в этом списке. Было бы трудно сказать, что статус что-то изменил, ведь процессы медленные. Но с тех пор нам на плечи легла большая ответственность. Все, что у нас есть, мы должны передать нашим детям и внукам. Это обязательство перед Литвой и всем миром“, – сказала Завишайте.
Важен ли для туристов тот факт, что Литва входит в список ЮНЕСКО?
Завишайте сказала, что некоторые туристы только поэтому и приезжают на косу.
„Есть такая группа туристов, которые специально ездят по территориям ЮНЕСКО. Они выбирают интересные места по всему миру и ездят туда. Они хотят увидеть то, что важно для всего мира. Посетители выбирают охраняемые территории, поскольку их меньше коснулась рука человека. Не исключение и Куршская коса“, – заметила собеседница.
„Многие думаю, что Куршская коса - это природное наследие. И да, у нас прекрасная природа. Всего 6% урбанизированной территории. Но за то, как сейчас выглядит коса, мы должны быть благодарны немецким ученым, которые остановили движение песка. После этого люди смогли свободнее вздохнуть и вести оседлый образ жизни. Весь пейзаж, который мы видим, был создан человеком. Поэтому Куршская коса - это культурное наследие, несмотря на то, что у нас много природы“, – сказала Завишайте.
По ее словам, за процессами на косе постоянно следит международное сообщество и местные ведомства, приезжают эксперты ICOMOS.
Российская часть косы также находится под охраной ЮНЕСКО. Однако Национальный парк Куршской косы с российскими специалистами сейчас не общается.
„Такова государственная политика. Мы ее соблюдаем. Куршская коса - один объект в двух государствах. В наследии ЮНЕСКО это один объект. И это проблема“, – сказала Завишайте.
Она рассказала о характерных особенностях населенных пунктов косы.
„Улицы здесь расположены линейно. Конечно, в каждом населенном пункте есть свои особенности, но доминирует разворот зданий к заливу. Постройки здесь невысокие. Эту территорию я бы назвала небольшим Старым городом Ниды. Здесь мы ходим по старым улицам. Здесь есть черты архитектурного наследия. Крыши обычно красные. В некоторых населенных пунктах крыши тростниковые. Из цветов преобладает шведский красный, оттенки синего, окна белые, ставни рыжеватые или синие, где-то белые. Выделяются орнаменты, деревянные украшения, коньки на крышах. Края крыши ярко-синие. Это печать данной территории“, – сказала собеседница.
Она заметила, что доски стоят вертикально. „Здесь очень важны зеленые насаждения, низкие заборы. Они должны быть максимально низкими, чтобы просматривался весь двор, как это было прежде. Раньше верх заборов красили в белый цвет. Это был яркий элемент украшения“, – продолжила Завишайте.
„Надо понимать, что на песке выращивать овощи было нелегко. Люди мало занимались огородничеством, животноводством. В основном промышляли рыболовством, ловили все в море и в заливе. В основном рыбу. В марте примерно - то время, когда в заливе нельзя ловить рыбу, но и в море тогда не сезон ловки. В это время свежей рыбы не было, а когда запасы рыбы заканчивались, люди начинали есть ворон. Сейчас мы не едим ворон, хотя их много. Времена изменились, у нас есть торговые центры“, – пояснила она.
Завишайте пригласила на косу зимой.
„Кто ищет настоящую природу, кто хочет ее почувствовать, почувствовать ветер, солнце, снег, замерзшие объекты, кто хочет в тишине смотреть на звездное небо, идти к морю по сугробам, должны приехать сюда зимой, здесь все это есть. Здесь все времена года показывают свое настоящее лицо. В городе многие природные явления не увидишь“, – заметила она.