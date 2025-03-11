Такое случается очень редко: в Литве зафиксирован пятый подряд температурный рекорд

По данным Литовской гидрометеорологической службы, это пятый рекорд подряд.

„Такое бывает очень редко, однако в этом году это случилось во второй раз подряд, был зафиксирован пятый температурный рекорд подряд (первый раз такое было в конце января).

По предварительным данным, 10 марта в Кретинге воздух прогрелся до 18,6 градусов тепла. Прежний рекорд был установлен 50 лет назад (в 1975 г.) в Варене. В тот день воздух прогрелся до 17,8 градусов.

В этом году это уже 11-ый температурный рекорд. В 2024 году было зафиксировано 18 рекордов, в 2023 г. – 16, в 2022 г. – 13, а в 2021 г. – 6.