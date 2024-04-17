Таких цен Литве еще не было - 200 евро за неделю в Турции или Египте: что за этим кроется

20–30 лет назад поездки на отдых за границу были роскошью. Их себе могли позволить только состоятельные жители Литвы или те, кто умел экономить. Тогда за цену поездки можно было купить дорогой телевизор, холодильник или даже автомобиль.
Однако время изменилось, появились также бюджетные авиакомпании, предлагающие дешевые билеты по всей Европе, туроператоры снизили цены до невиданных прежде. Сейчас за границу отдыхать может поехать даже человек с минимальной зарплатой, потому что отдыха там дешевле, чем в Литве.
Что предлагают туристам, примеры: 190 евро за неделю в регионе Антальи (Турция) - отдых в трехзвездочном отеле с завтраками. В цену входит перелет. 240 евро за отдых в самой Анталье - "все включено". 260 евро – "все включено", только предлагается более новая гостиница.
Если вы не любите Турцию - 230 евро в Хургаде за пакет "все включено".
270 евро - за такой же пакет, но в гостинице более высокого класса.
И это всего несколько предложений из числа последних.
Для человека, который работает в сфере туризма, это кажется нереальным: неужели выгодно продавать такие туры? Нет ли тут какого-то подвоха? Не придется ли потом доплатить за что-то еще 200 евро?
Глава турагентства Makalius Римвидас Ширинскас сказал, что такие дешевые предложения стали появляться уже в прошлом году, когда на рынке появился еще один игрок.
"Сейчас в Литве работают 6 компаний. Для такой маленькой страны, как Литва - это много, а бы сказал, что предложений сейчас больше, чем спроса", – сказал он.
Поскольку никто не хочет уступать свою долю рынка, появились такие предложения.
Слова Ширвинскаса подтвердила исполнительный директор агентства Airguru Эгле Грашите, которая за 11 лет работы на рынке не видела подобных цен.
"Удивляет ли это меня? И да, и нет. Этого можно было ожидать, ведь некоторые организаторы поездок демпингуют цены. Это началось прошлой весной, повторяется сейчас. Каждую неделю есть предложения ниже 200 евро", – сказала Грашите.
По ее словам, самый дешевый тур был предложен в июне 2023 года - за трое суток в Турции просили меньше 100 евро.
"Думаю, и в этом году будут такие варианты, но никто не может точно сказать, когда. Такое явление удивляет и нас самих", – сказала Грашите.
По подсчетам Makalius, из Вильнюса в Турцию туры предлагают 6 компаний: Novaturas, Tez Tour, Itaka Lietuva, Coral Travel Lithuania, Join Up! Anex Tour.
Глава Airguru сказала, что весной-летом из Вильнюса ежедневно в Анталию вылетают 5-6 самолетов. Так часто даже поезда из Вильнюса в Клайпеду не ходят.
По словам Ширвинскаса, обычно самые дешевые туры бывают нестандартными, они длятся меньше недели (4, 5, 6 дней). Почти во всех случаях предлагают далеко не лучшие гостиницы.
"Минус этих вариантов - ты не можешь выбирать гостиницу, получаешь то, что предлагает организатор", – сказал Ширвинскас.
Важно отметить, что самые дешевые варианты - это обычно горящие путевки, которые продают перед самым рейсом за 4-1 день.
"Были случаи, когда человек днем купил путевку, а вечером уже улетел", – сказала Грашите.
На вопрос, выгодна ли продажа туров по таким низким ценам, и Ширвинскас и Грашите сказали: "Лучше заполнить самолет людьми, чем пускать его пустым".
"А выгодно ли? Не думаю, точнее, нет. Но у них есть для этого условия, они могут себе это позволить. Надо иметь в виду, что рейсы заранее запланированы, заказаны самолеты, забронированы номера в гостиницах. Им надо продать туры, заполнить все места. Конечно, сначала все продают по более высоким ценам, а когда остаются места, появляются "горящие путевки". Можно сказать, люди летят даром, но по крайней мере по гостинице получается то на то или даже небольшая прибыль", – сказала Грашите.
Она заметила, что крупные туроператоры бронируют номера в гостиницах по очень низким ценам, гораздо ниже, чем на Booking или Hotels.
По прогнозам Ширвинскаса, такие дешевые туры будут появляться как минимум до середины июня.
Не разочаруется ли клиент, купив такую дешевую поездку?
"Я не рекомендую возлагать на такую поездку какие-то большие надежды. Не надо надеяться, что вас ждет хороша и новая гостиница или красивый вид из окна. Но если вы хотите куда-то вырваться, вам хочется солнца - вперед. Ведь иногда людям только этого и не хватает. Тепла, моря, бассейна, лежака", – сказала Грашите.
Она заметила, что такие поездки часто покупают люди, которые много путешествуют, которым не надо заранее планировать поездку.
Как выяснилось, Турция и Египет - это еще не все.
В феврале-марте в Литве появились дешевые туры на Занзибар (Танзания). Недельный отдыха на этом острове стоит 300–400 евро (гостиница с завтраками, перелет из Варшавы). Есть и варианты Шри-Ланки из Вильнюса за 500–600 евро на 10 дней. Обычно за такие деньги невозможно купить просто билеты на самолет в одну сторону. Поэтому купившие такие туры - счастливчики.
Одним словом, если вам попался на глаза хороший вариант - долго не думайте, берите. Особенно это касается таких направлений как Занзибар или Шри-Ланка.
А что касается "горящих туров" в Турцию или Египет, поучитесь у немцев или англичан. Они берут такой вариант, летят, если им не нравится гостиница - доплачивают и живут в другой, но в любом случае поездка обходится им дешево - ведь иногда только полет до Антальи стоит 500-600 евро на человека.