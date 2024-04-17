Таких цен Литве еще не было - 200 евро за неделю в Турции или Египте: что за этим кроется

"А выгодно ли? Не думаю, точнее, нет. Но у них есть для этого условия, они могут себе это позволить. Надо иметь в виду, что рейсы заранее запланированы, заказаны самолеты, забронированы номера в гостиницах. Им надо продать туры, заполнить все места. Конечно, сначала все продают по более высоким ценам, а когда остаются места, появляются "горящие путевки". Можно сказать, люди летят даром, но по крайней мере по гостинице получается то на то или даже небольшая прибыль", – сказала Грашите.