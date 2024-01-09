Такие контрасты войдут в историю: за сутки температура изменится с -20 до 3 градусов тепла

Ситуация изменилась в ночь на вторник. Утром в большинстве районов еще будет небольшой мороз, но на западе страны уже начинается оттепель. Во вторник будет облачно, лишь во второй половине дня местами возможны небольшие прояснения. Особых осадков не ожидается, только местами возможен дождь при отрицательной температуре. Во второй половине дня будет около нуля, в зависимости от района температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.