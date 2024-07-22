Такие автомобили в следующем году не смогут участвовать в движении, что делать водителям – неясно

Водители, с которыми журналисты говорили у пункта прохождения техосмотра, сказали, что новый порядок их не пугает.

„Не надо обманывать людей. Я не продавец. Почему обман раньше чуть ли не поощрялся? Этого не должно быть“, – сказал LNK один мужчина.

Второй собеседник сказал: „А зачем скручивать? Так поступают жулики и аферисты“.

Третий заметил, что плохо, когда пробег уменьшают на 0,5 млн. километров, но если речь идет о 50 000–60 000, то это ничего не меняет.

Скрученный пробег во время техосмотра отмечают и сейчас, но это не считается серьезным недочетом. В следующем году такие машины не смогут участвовать в движении.