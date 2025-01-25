"Так нас вовлекают в дезинформационный хаос": представители спецслужб и армии Литвы оценили высказывания в поддержку Путина

„Тем более, что у самого государства не очень есть и рычаги давления. Человек может сказать, что у него есть свое мнение, точка. Особенно, когда превалирует радикализм, говорят, что это мои мысли, за это ничего не бывает. Этим путем идут и дальше, я думаю, это большая беда“, – сказал собеседник.