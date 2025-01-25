"Так нас вовлекают в дезинформационный хаос": представители спецслужб и армии Литвы оценили высказывания в поддержку Путина

Своей оценкой поделились основатель спецсил Литовской армии полковник Саулюс Гузявичюс, бывший глава военной разведки полковник Гинтарас Багдонас и представитель Департамента госбезопасности (ДГБ) Томас Гайлюс.
„Есть моральные и юридические границы. За предательство государства, разжигание межнациональной розни полагается ответственность. Если против государства высказываются не его граждане, а временно остановившиеся здесь люди, свою позицию должен высказать Департамент миграции.
Он должен взвесить, посмотреть, не наносит ли вред государству такой человек своим присутствием“, – сказал Delfi Гузявичюс.
Он подчеркнул и моральные границы: когда человек открыто высказывается против государства, в котором живет, против его существования, говорит даже о помощи вражеской армии, открыто демонстрируя принадлежность к „пятой колонне““.
„Учреждения обязаны серьезно оценить такие высказывания. И если это говорят не граждане Литвы, а приехавшие к нам люди, возникает вопрос, в безопасности ли мы, если здесь есть люди, открыто такое декларирующие“, – сказал Гузявичюс.
Он приветствовал действия литовского блогера, который выдает себя за жителя России и провоцирует на высказывания живущих в Литве русскоязычных.
„Это помогает нашим службам выполнять свою работу. А задуматься есть о чем“, – сказал полковник.
Он акцентировал, что надо приостановить и фильтровать поток въезжающих в Литву, поскольку вместе с экономическими мигрантами в страну приезжают и диверсанты.
Гузявичюс напомнил, что литовская разведка говорила - недостаточно человеческих ресурсов для того, чтобы детально проверить всех въезжающих.
„Мы должны понять, что Россия воюет. Использует разные меры: убивает людей, рвет кабели, взрывает и поджигает. А информационная война охватывает все эти сферы. Она доступна и недорого стоит“, – сказал полковник запаса ныне заместитель главы Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса Гинтарас Багдонас.
Бывший сотрудник ДГБ Гайлюс сказал Delfi, что давно наблюдает неблагоприятную тенденцию: госучреждения неспособны проверить всех въезжающих в Литву граждан недружественных стран.
Он признал, что нет возможности всех их проверить, поэтому больше всего внимания уделяют приоритетным сферам.
„Эта работа, проверка лояльности к Литве по сути проводится, когда человек идет работать на госслужбу. Например, в полицию или еще куда-то, где нужно разрешение на работу с гостайнами. Это один из основных моментов, государство стремится к тому, чтобы в полиции, службе общественной безопасности, таможне не было нелояльных сотрудников“, – сказал Гайлюс.
Он признал, что Литва не в силах проверить всех, въезжающих из России и Беларуси.
„Тем более, что у самого государства не очень есть и рычаги давления. Человек может сказать, что у него есть свое мнение, точка. Особенно, когда превалирует радикализм, говорят, что это мои мысли, за это ничего не бывает. Этим путем идут и дальше, я думаю, это большая беда“, – сказал собеседник.
Гайлюс заметил, что в судах сложно доказать, что тот или иной человек – открыто пророссийски настроен, люди отмечают, что это их личное мнение.
Однако, по оценке бывшего сотрудника ДГБ, грань между восхвалением России и активными действиями против Литвы, сотрудничеством с недружественными спецслужбами, выполнением задач – очень неясная.
Гайлюс называет таких людей „полезными идиотами“ и отмечает, что в силу своих убеждений они могут стать потенциальными агентами и можно лишь гадать, чью сторону они выберут в случае военного конфликта.
Говоря о нанесении вреда Литве, Гайлюс вспомнил обещание депутата Ремигиюса Жемайтайтиса передать координаты врагу. Перед выборами он изливал желчь на тогдашних правящих и обещал в случае нападения врага передать ему координаты домов представителей правящего большинства, чтобы было ясно, куда посылать ракеты.
„Если такое говорят политики не самого низкого ранка, чего еще хотеть“, – сказал он.
В последнее время все больше говорят о необходимости ограничения въезда граждан России и Беларуси, однако Гайлюс не думает, что это даст какой-то существенный результат.
Суть в том, что уже существует система ввоза более дешевой рабочей силы в Литву через Польшу. Посредники, работающие в Польше трудоустраивают работников и присылают их в Литву.
Граждане России без проблем обходят запрет на въезд, получая визы шенгенских стран, которые выдают в странах, сквозь пальцы смотрящих на действия Кремля.
„Своими ограничениями мы просто осложним способ въезда, а предпринимателям придется больше платить посредникам. Тут нужна единая политика ЕС, вед мы - не остров, который может закрыться и не впускать, кого не хочет“, – сказал Гайлюс.
По его словам, о безопасности страны должны думать не только госведомства, но и бизнес. Он напомнил о старой проблеме, которая сейчас становится еще актуальнее.
Это программисты из недружественных стран, которые в силу характера своей работы, могут получить доступ к критически важным системам.
„Еще 10-15 лет назад мы установили, что россияне и белорусы из сферы ИТ представляют угрозу. Был случай, когда в отделе ИТ одного банка работали только белорусы, мы говорили с руководством банка, после этого от таких работников избавились“, – напомнил Гайлюс.
Он констатировал: хотя литовские ведомства располагают российскими и белорусскими базами данных, которые продают на рынке и в интернете, поэтому могут проверить прошлое приезжающих иностранцев, у государства никогда не будет столько ресурсов, чтобы защититься от всех угроз.
„Всех въезжающих в Литву мы не сможем проверить, даже Америка этого не делает. Поэтому государство концентрируется на основных секторах“, – подытожил Гайлюс.
Прославляющие политика русскоязычные вызывают беспокойство, но называть их агентами вражеских спецслужб было бы несправедливым.
Гайлюс заметил, что настоящие агенты не будут вести себя так неосмотрительно.
„Они приспосабливаются, интегрируются, втираются в доверие и завязывают контакты. Поэтому Путина и Лукашенко такие люди прославлять не будут, это делают те, кого я называю „полезными идиотами“, – сказал он.
Гузявичюс обратил внимание на информационные операции.
По его словам, беспокойство вызывают идеи литвинизма, псевдоисторической теории, будто Великое княжество Литовское основали и Вильнюс построили не литовцы, а белорусы.
Литвинисты называют себя „литвинами“, наследниками ВКЛ, а литовцев – „летувисами“ или „жмудью“, жемайтами, которые фальсифицировали историю и присвоили их историческое величие. Главы ВКЛ, по словам литвинистов, тоже были белорусами.
„Очень много вопросов вызывает тот факт, что приезжающие белорусы отрицают это, говорят, что литвинизма нет. Они отрицают очевидное, мысли, вопрос „чей Вильнюс“ им знаком со школьной скамьи.
Такое отрицание – явная ложь, и тут возникает вопрос, почему лгут? Очень жаль, что и некоторые наши историки, вместо деконструкции этой лжи, разъяснения, кто создал государство и пресечения присвоения государственных символов, в эфире национального телевидения ведут себя иначе“, – сказал Гузявичюс.
Багдонас акцентировал, что Россия сейчас ведет против Литвы и других стран масштабную информационную войну.
Поэтому в публичном пространстве распространяют как дезинформацию, так и разные высказывания против государства, его строя, внутренней и внешней политики.
Багдонас предлагает просто не обращать внимание на некоторые высказывания.
„Если это всего лишь мнение и оно неверное, надо не обращать внимание и не участвовать в его распространении. Кто может отрицать, что такое распространение провокаций нужно для вызова наших отрицаний, критики, чтобы мы еще больше распространяли это мнение. Так нас вовлекают в дезинформационный хаос в информационной войне.
Очень часто в социальной сети распространяют информацию, чтобы вызвать на нее реакцию, необязательно положительную, пусть даже критику. Иногда это только и нужно“, – сказал Багдонас.
Он упомянул, что российские спецслужбы используют и ботов, которые прекрасно пишут по-литовски.
„Особенно им нравятся короткие заметки в социальной сети X, там генерируют тысячи таких сообщений. Представьте, какие мощности нужны, чтобы отреагировать на каждое такое сообщение, чтобы дискутировать с роботом, чего они по сути добиваются.
Поэтому мой совет такой: игнорировать, стирать, блокировать, а самим распространять положительную информацию, не повторять отрицательный нарратив. Тут нечего анализировать, не надо попадать на этот крючок, ведь наш враг этого хочет“, – подытожил Багдонас.