Сюрреалистические виды: что на самом деле происходит в самой большой колонии бакланов в Литве

„Первые пары бакланов поселились здесь в 1989 году. Сейчас место гнездования охватило 35 га. Каждый год плюс гектар. Сейчас гнезда частично появились по другую сторону дороги. там бакланы гнездятся не на соснах, а на черной ольхе“, – сказал Бружас.

„Гнезда бакланов находятся в кронах деревьев. Птицы едят рыбу, в которой много фосфора, азота, поэтому в помете бакланов содержится мочевая кислота. Помет попадает на сосны. Когда такой помет попадает на сучья, он разъедает их, деревья ослабевают. На одном дереве мы насчитали 26 гнезд“, – сказал специалист.

„Это колония рыбоядных птиц. Можем видеть, как жизнедеятельность птиц изменила лес. Ранее колония серых цапель и бакланов была еще до въезда в Юодкранте со стороны Клайпеды. Сейчас птицы переселились сюда. Мы насчитали около 3000 пар бакланов. Всего здесь гнездится около 7000 бакланов и 200 пар цапель“, – сказал специалист.

„Отдельные бакланы находятся в море и в заливе, где они питаются. Больших стай сейчас не увидим. Если залив покроется льдом, тогда птицы будут собираться у лунок. Большая часть бакланов улетела на юг. Эти бакланы в основном летят в европейские страны, зимуют на побережье Средиземного моря. Другие селятся около больших городов. Например, одна из помеченных птиц зимовала в Мадриде“, – заметил собеседник.

По его словам, баклан съедает 500-1000 г рыбы в день.

Надо заметить, что численность этой популяции бакланов регулируют.