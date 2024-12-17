Сюрреалистические виды: что на самом деле происходит в самой большой колонии бакланов в Литве

„Это колония рыбоядных птиц. Можем видеть, как жизнедеятельность птиц изменила лес. Ранее колония серых цапель и бакланов была еще до въезда в Юодкранте со стороны Клайпеды. Сейчас птицы переселились сюда. Мы насчитали около 3000 пар бакланов. Всего здесь гнездится около 7000 бакланов и 200 пар цапель“, – сказал специалист.
„Гнезда бакланов находятся в кронах деревьев. Птицы едят рыбу, в которой много фосфора, азота, поэтому в помете бакланов содержится мочевая кислота. Помет попадает на сосны. Когда такой помет попадает на сучья, он разъедает их, деревья ослабевают. На одном дереве мы насчитали 26 гнезд“, – сказал специалист.
„Первые пары бакланов поселились здесь в 1989 году. Сейчас место гнездования охватило 35 га. Каждый год плюс гектар. Сейчас гнезда частично появились по другую сторону дороги. там бакланы гнездятся не на соснах, а на черной ольхе“, – сказал Бружас.
„Отдельные бакланы находятся в море и в заливе, где они питаются. Больших стай сейчас не увидим. Если залив покроется льдом, тогда птицы будут собираться у лунок. Большая часть бакланов улетела на юг. Эти бакланы в основном летят в европейские страны, зимуют на побережье Средиземного моря. Другие селятся около больших городов. Например, одна из помеченных птиц зимовала в Мадриде“, – заметил собеседник.
По его словам, баклан съедает 500-1000 г рыбы в день.
Надо заметить, что численность этой популяции бакланов регулируют.
„Это делают с 2000 г. Долго думали, как отпугнуть этих птиц. Когда приходишь, они поднимаются в небо. Но когда ты здесь часто ходишь, птицы привыкают и не боятся. Не улетают. Поэтому сначала били по деревьям палками. Вешали диски с музыкой. запускали шары, наполненные гелием. Но ведь это дополнительное загрязнение.
Сейчас пользуются эффективным средством – фейерверками. Птиц пугают весной, когда они сидят на яйцах. Фейерверки запускают на заходе солнца, когда температура около 9 градусов. Птиц вечером пугают, они улетают и какое-то время назад в гнезда не возвращаются. За это время яйца успевают остыть. Это достаточно гуманный способ. Птиц не убивают. Однако бывает меньше птенцов, популяция не растет“, – сказал Бружас.
Он опроверг информацию о том, что бакланы - инвазивные птицы.
„Они с юга понемногу распространяются на север. Естественное распространение на бывшие территории. Инвазивные виды - чужие, их обычно привозят люди, иногда косвенно. Баклан естественный, космополитический, широко распространенный в мире вид“, – сказал Бружас.
По его словам, в этом месте сначала гнездились серые цапли, а бакланы присоединились к ним позже.