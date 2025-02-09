Сюрприз после выхода на пенсию: кто списал часть стажа?

Мужчина сказал, что не понимает причину – ведь трудовая книжка и все документы поданы. Кроме того, в системе перед выходом на пенсию стаж был больше.

„Год назад, когда жена достигла пенсионного возраста, ей начислили пенсию. Данные, полученные из „Содры“, удивили. За месяц до пенсии мы проверяли данные на сайте, стаж был 42 года и 2 месяца, в документах после начисления стаж указан 39 лет и 5 месяцев.

Мы проконсультировались с юристами, нам сказали, что такое случается часто, поэтому решили обратиться с жалобой. После этого было несколько выпадов, но потом „Содра“ все же восстановила стаж“, – рассказал мужчина.