Сюрприз после выхода на пенсию: кто списал часть стажа?

Мужчина сказал, что не понимает причину – ведь трудовая книжка и все документы поданы. Кроме того, в системе перед выходом на пенсию стаж был больше.
„Год назад, когда жена достигла пенсионного возраста, ей начислили пенсию. Данные, полученные из „Содры“, удивили. За месяц до пенсии мы проверяли данные на сайте, стаж был 42 года и 2 месяца, в документах после начисления стаж указан 39 лет и 5 месяцев.
Мы проконсультировались с юристами, нам сказали, что такое случается часто, поэтому решили обратиться с жалобой. После этого было несколько выпадов, но потом „Содра“ все же восстановила стаж“, – рассказал мужчина.
В конце прошлого года Повилас также вышел на пенсию, история повторилась. В системе до выхода на пенсию стаж был 41 год и 5 месяцев, но „Содра“ указала 39 лет и 11 месяцев.
Даже после жалобы ему восстановили только часть стажа, указав, что некоторые записи в трудовой книжке не в порядке, а время учебы не входит в стаж, что нет данных о том, что мужчина одно время был владельцем индивидуального предприятия.
„Конечно, я не опустил руки, намерен обращаться в суд, есть лишь два варианта: 1. Я подделал записи в трудовой; 2. „Содра“ пытается меня обокрасть.
Информация юристов о том, что такие случаи - не редкость, заставляют думать, что „Содра“ сознательно фальсифицирует данные, снижая стаж, чтобы пенсии были меньше. Я думаю, что лишь небольшая часть обманутых пишет жалобы и обращается в суд, другие смиряются с обманом“, – считает Повилас.
Каждый случай индивидуален, поэтому причины таких ситуаций могут быть разными. Представитель „Содры“ Малгожата Козич сказала, что в таких случаях следует проконсультироваться с работниками или подать жалобу.
Напомним, что „Содра“ накапливает данные о стаже и местах работы жителей только с 1994 года.
„Есть несколько теоретических причин, в силу которых стаж может отличаться. Например, работодатель уточнил данные – это можно сделать за 5 лет.
Если работодатель уменьшил сумму страховых выплат, снижается стаж.
Вторая причина – специалисты уточняют данные за 6 месяцев до выхода человека на пенсию, они уточняют данные, которые были до 1994 г. Если данные за то время были получены давно, мог измениться порядок юридического регламента“, – сказала Козич.
Стаж до 31 декабря 1993 года можно подтвердить, предоставив трудовую книжку, справки о стаже, выданные работодателем на основе имеющихся документов и подтвержденные подписью начальства или печатью или выписки из хранимых работодателями документов.
Стаж можно подтвердить, если предоставить справки из архивов или выписки из хранящихся в них документов, военные билеты и другие документы.
„Если данные в этих документах не соответствуют установленным в законе требованиям, то стаж не засчитывается, об этом человека информируют в дополнительных документах к решению о назначении пенсии.
Если человек информирует, что сам не может представить документы, подтверждающие стаж (например, потерял трудовую книжку), то эти документы „Содра“ может сама запросить у других учреждений. В таком случае человек должен подать соответствующую заявку, указав время и место работы, другие обстоятельства.
Если человек с помощью документов не может обосновать свой стаж, поскольку документы компании или их части не сохранились или же предоставленные им документы не подходят, то стаж, по просьбе человека, устанавливает суд“, – сказала Козич.