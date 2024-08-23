Сыновья женщины, застреленной полицейским в Вильнюсском районе, обратились в суд с иском на 100 000 евро

Оба сына просят присудить им компенсацию по 50 тыс. евро каждому, заявила судья Вильнюсского окружного суда Юлита Дабульските-Райзгене на заседании в пятницу.
Судья объявила, что иск принят к рассмотрению, он будет рассмотрен вместе с делом. Потерпевшие также требовали компенсацию расходов на похороны и адвоката.
„Иск крупнее, чем бывает в судебной практике“, – сказал агентству Elta накануне судебного заседания адвокат обвиняемого полицейского Ромуальдас Дракшас. Размер иска адвокат отказался комментировать. Адвокат сообщил агентству Elta, что узнал об иске в четверг.
Второе слушание по этому уголовному делу состоится в пятницу в Вильнюсском окружном суде.
ELTA напоминает, что в начале июля Вильнюсский окружной суд не смог приступить к рассмотрению уголовного дела полицейского из отдела специальной подготовки Главного управления общественного порядка Вильнюсского уезда Дарюса Шерпитиса об убийстве агрессивной женщины при исполнении служебных обязанностей.
Как только началось первое судебное слушание, выяснилось, что сыновья застреленной женщины хотят подать гражданский иск, но сделать это необходимо до рассмотрения доказательств. Уже в ходе первого слушания Д. Шерпитис намеревался дать показания сразу после оглашения обвинительного акта, однако суд отложил заседание и предоставил потерпевшим возможность подать гражданский иск.