Сын вице-министра финансов – бывший партнер Германаса по бизнесу

Билкштис - известный в Литве предприниматель. Ему принадлежит ЗАО Amlyze, в котором работают 32 человека.
Компания занимается следующей деятельностью: интеграция решений ИТ, направленных на укрепление превенции отмывания денег и финансирования терроризма; автоматизированное наблюдение за клиентами и подозрительными операциями, помогающее избежать финансовых и репутационных рисков; решения по оценке рисков для финансовых учреждений и анализ внутренних исследований; проверка санкций, политически уязвимых лиц и информации в СМИ.
В 2023 г. доходы этой компании составили 344 906 евро, убытки – 641 533 евро. В 2022 г. доходы компании составили 136 944 евро, убытки – 53 223 евро.
В правлении компании работают Билкштис, Александр Этьен Пино, Донатас Кярас, Гинтас Балчюнас.
На этой неделе Delfi писал, что парламентская Антикоррупционная комиссия недавно получила жалобу в связи с компанией сына вице-министра.
В жалобе сказано, что компания Amlyze, которую возглавляет и одним из акционеров которой является сын вице-министра, через несколько фондов получила инвестиции из учреждения, которое находится под руководством Минфина.
В жалобе было сказано, что Билкштите не декларировала связь с владельцем компании, которая может стать конфликтом частных и общественных интересов.
Вице-министр только указала, что с 2023 года является членом Союза отечества-Христианских демократов Литвы.
После вопроса журналистов Delfi Билкштите заверила, что декларировала связь.
Заместитель Государственной комиссии по служебной этике Виргиния Алексеюне подтвердила, что Билкштите 14 июня 2024 года указала, что ее сын возглавляет компанию Amlyze.
Однако, по данным Центра регистра, ее сын возглавляет эту компанию с конца 2019 года, а сама Билкштите занимает пост вице-министра с декабря 2020 года.
Билкштите сказала Delfi, что в Минфине она курирует другую сферу, поэтому ей казалось, что бизнес сына никак не связан с возможностью конфликта интересов.
„По этой причине я не уделила этому особого внимания. В декларации я должна указывать конфликт интересов – в данном случае его не было“, – указала она.
Представитель ILTE Виктория Воронцова сказала Delfi, что общая инвестиция ILTE в Amlyze составила – 884 274,06 евро.
По имеющимся данным, в числе инвесторов ЗАО Amlyze есть и ЗАО Pirmasis koinvesticinis fondas (Coinvest Capital). По публичным данным, 100% имущества фонда принадлежат национальному учреждению расширения INVEGA (сейчас ILTE), акции которой принадлежат государству.
Сколько ЗАО Pirmasis koinvesticinis fondas инвестировало в ЗАО Amlyze? Когда были сделаны инвестиции?
Воронцова ответила: Coinvest Capital 26 июля 2024 г. инвестировало в AMLYZE, инвестиции ILTE составили 600 000 евро“.
Другой фонд, который инвестировал в Amlyze - Firstpick (KŪB Firstpick seed fund и KŪB Firstpick accel fund). Сколько через эти фонды ILTE (ранее INVEGA) финансировало Amlyze?
Ответ: „Firstpick Accel fund 11 января 2023 г. инвестировал в Amlyze, часть инвестиций ILTE составила 98 039,22 евро.
Firstpick Seed fund 25 апреля 2023 г. инвестировал в Amlyze, часть инвестиций ILTE составила 59 240,84 евро, а 27 декабря 2023 г. часть инвестиций составила 39 493,89 евро“.
Кроме того в ЗАО Amlyze инвестировал фонд KŪB Practica Venture Capital III. „Practica Venture Capital III 21 декабря 2023 г. инвестировал в AMLYZE, часть инвестиций ILTE составила 37 500,05 евро, а 4 января 2024 г. – 50 000,06 евро“, – сказала представитель ILTE.
По данным Центра регистра,Билкштис является прямым владельцем МТ Finbulance и МТ Ut Audit. Он также является доверенным лицом NexPay.
ЗАО Finbulance в 2023 г. работало убыточно. Его доходы составили 168 392, а убытки – 4958 евро.
Доходы Ut Audit в 2023 г. составили 13 863 евро, прибыль – 3 евро.
ЗАО NexPay в 2023 г. также работало убыточно. Доходы составили 3 735 325 евро, а убытки – 304 538 евро.
Билкштис ранее был главой и акционером ЗАО Roterdam group (с 2013 до 28 февраля 2023 года).
По данным Delfi, эта компания была зарегистрирована на проспекте Конституциёс, 7, в Вильнюсе. У нее было три акционера. Крупнейшим был Вилюс Жидялис (сейчас Вильгельмас Германас). Ему принадлежали 40 именных акций, 35 акций были Роландаса Гуобиса и 25 - Билкштиса.
Стоит отметить, что с апреля 2023 до 14 июня 2024 г. Саулюс Галатилтис был членом наблюдательного совета ILTE. А с февраля 2024 г. он являлся главой ЗАО Foxpay. С июля 2024 г. он является и миноритарным акционером Foxpay. Владелец Foxpay Ева Тринкунайте является сожительницей Германаса.
Билкштис в комментарии Delfi сказал, что никогда не обращался к матери за помощью ни для привлечения инвестиций, ни с другими вопросами по бизнесу.
„Все вопросы, связанные с привлечением инвестиций в Amlyze, я согласовываю только с другими учредителями компании и самими фондами“, – сказал он.
Он заметил, что ILTE не делала прямых инвестиций в Amlyze.
Delfi писал, что в жалобе было сказано, что Билкштис был связан и с судимым ранее за мошенничество Германасом, который является сожителем владелицы Foxpay и iSun Lithuania Тринкунайте.
Билкштис сказал, что был лишь миноритарным акционерам не существующего ныне стртапа Roterdem Group.
„Когда выяснилось, что главный акционер компании оказался в поле зрения правоохраны, деятельность компании остановилась, я прекратил все отношения с этим лицом. С тех пор никаких отношений между нами не было“, – указал он.
16 октября этот вопрос обсудила парламентская Антикоррупционая комиссия. Ее председатель Альгирдас Стинчайтис сказал, что Главная комиссия по служебной этике обсудит этот вопрос 23 октября.
По его словам, в жалобе есть материалы о делах, ответчиком в которых выступал Жидялис (сейчас Германас). „Там же во многих эпизодах при рассмотрении „проходил“ и сын вице-министра Билкштите Билкштис“, – сказал Стончайтис.
Билкштите считает, что никакого конфликта интересов не было, поскольку она в министерстве курирует другие сферы.
„В июне я решила, что приму участие в парламентских выборах (...) Поэтому я решила декларировать даже те связи, которые не вызывают конфликт интересов“, – сказала она.