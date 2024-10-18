Сын вице-министра финансов – бывший партнер Германаса по бизнесу

В 2023 г. доходы этой компании составили 344 906 евро, убытки – 641 533 евро. В 2022 г. доходы компании составили 136 944 евро, убытки – 53 223 евро.

Компания занимается следующей деятельностью: интеграция решений ИТ, направленных на укрепление превенции отмывания денег и финансирования терроризма; автоматизированное наблюдение за клиентами и подозрительными операциями, помогающее избежать финансовых и репутационных рисков; решения по оценке рисков для финансовых учреждений и анализ внутренних исследований; проверка санкций, политически уязвимых лиц и информации в СМИ.

Билкштис - известный в Литве предприниматель. Ему принадлежит ЗАО Amlyze, в котором работают 32 человека.

Заместитель Государственной комиссии по служебной этике Виргиния Алексеюне подтвердила, что Билкштите 14 июня 2024 года указала, что ее сын возглавляет компанию Amlyze.

Вице-министр только указала, что с 2023 года является членом Союза отечества-Христианских демократов Литвы.

В жалобе было сказано, что Билкштите не декларировала связь с владельцем компании, которая может стать конфликтом частных и общественных интересов.

В жалобе сказано, что компания Amlyze, которую возглавляет и одним из акционеров которой является сын вице-министра, через несколько фондов получила инвестиции из учреждения, которое находится под руководством Минфина.

На этой неделе Delfi писал, что парламентская Антикоррупционная комиссия недавно получила жалобу в связи с компанией сына вице-министра.

По имеющимся данным, в числе инвесторов ЗАО Amlyze есть и ЗАО Pirmasis koinvesticinis fondas (Coinvest Capital). По публичным данным, 100% имущества фонда принадлежат национальному учреждению расширения INVEGA (сейчас ILTE), акции которой принадлежат государству.

Представитель ILTE Виктория Воронцова сказала Delfi, что общая инвестиция ILTE в Amlyze составила – 884 274,06 евро.

„По этой причине я не уделила этому особого внимания. В декларации я должна указывать конфликт интересов – в данном случае его не было“, – указала она.

Билкштите сказала Delfi, что в Минфине она курирует другую сферу, поэтому ей казалось, что бизнес сына никак не связан с возможностью конфликта интересов.

Однако, по данным Центра регистра, ее сын возглавляет эту компанию с конца 2019 года, а сама Билкштите занимает пост вице-министра с декабря 2020 года.

Кроме того в ЗАО Amlyze инвестировал фонд KŪB Practica Venture Capital III. „Practica Venture Capital III 21 декабря 2023 г. инвестировал в AMLYZE, часть инвестиций ILTE составила 37 500,05 евро, а 4 января 2024 г. – 50 000,06 евро“, – сказала представитель ILTE.

Firstpick Seed fund 25 апреля 2023 г. инвестировал в Amlyze, часть инвестиций ILTE составила 59 240,84 евро, а 27 декабря 2023 г. часть инвестиций составила 39 493,89 евро“.

Другой фонд, который инвестировал в Amlyze - Firstpick (KŪB Firstpick seed fund и KŪB Firstpick accel fund). Сколько через эти фонды ILTE (ранее INVEGA) финансировало Amlyze?

Сколько ЗАО Pirmasis koinvesticinis fondas инвестировало в ЗАО Amlyze? Когда были сделаны инвестиции?

По данным Delfi, эта компания была зарегистрирована на проспекте Конституциёс, 7, в Вильнюсе. У нее было три акционера. Крупнейшим был Вилюс Жидялис (сейчас Вильгельмас Германас). Ему принадлежали 40 именных акций, 35 акций были Роландаса Гуобиса и 25 - Билкштиса.

Билкштис ранее был главой и акционером ЗАО Roterdam group (с 2013 до 28 февраля 2023 года).

ЗАО NexPay в 2023 г. также работало убыточно. Доходы составили 3 735 325 евро, а убытки – 304 538 евро.

ЗАО Finbulance в 2023 г. работало убыточно. Его доходы составили 168 392, а убытки – 4958 евро.

По данным Центра регистра,Билкштис является прямым владельцем МТ Finbulance и МТ Ut Audit. Он также является доверенным лицом NexPay.

Стоит отметить, что с апреля 2023 до 14 июня 2024 г. Саулюс Галатилтис был членом наблюдательного совета ILTE. А с февраля 2024 г. он являлся главой ЗАО Foxpay. С июля 2024 г. он является и миноритарным акционером Foxpay. Владелец Foxpay Ева Тринкунайте является сожительницей Германаса.

Билкштис в комментарии Delfi сказал, что никогда не обращался к матери за помощью ни для привлечения инвестиций, ни с другими вопросами по бизнесу.

„Все вопросы, связанные с привлечением инвестиций в Amlyze, я согласовываю только с другими учредителями компании и самими фондами“, – сказал он.

Он заметил, что ILTE не делала прямых инвестиций в Amlyze.