Сын решает ребус счетов за электричество своих родителей: сидят в темноте, за что 500 евро?

В редакцию Delfi обратился Эдмундас (настоящее имя редакции известно), который сказал, что навестил родителей, которые в декабре заплатили за электричество около 80 евро, а в январе счет составил 550 евро.

"Я не знаю, куда обращаться и что делать. Сегодня ездил к родителям. Мой отец дальнобойщик, дома бывает несколько дней в месяц, мама бывает дома, но я знаю, что она экономит электричество – Боже упаси оставить вторую лампочку на кухне", – рассказал мужчина.

До этого мужчина не интересовался, как родители платят за электричество.

"Я никогда не вникал, сколько и как они платят. Сегодня я вернулся домой, а у мамы стресс. Я приехал около восьми вечера, она сидит в темноте. Пока выяснил, в чем дело: у меня у самого глаза на лоб полезли – 500 евро за электричество в январе. Как?", – рассказал Эдмундас.

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