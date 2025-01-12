Сын известного политика – о детстве: когда я шел с друзьями по городу, должен был думать, что делаю

„Когда я шел с друзьями по улице, должен был думать, что я делаю“, – сказал собеседник.

Жизнь под увеличительным стеклом – так быт своей семьи охарактеризовал сын политика.

Однако после окончания школы сын известного политика поступил в Институт международных отношений и политических наук, но продержался там только два года.

Андрюс сожалеет о том, что ремесла в Литве ставят ни во что. Престиж профессии повара в Литве создали западные кулинарные передачи. „Джейми Оливер, Гордон Рамзи творили такие чудеса, что и литовцы поняли - быть поваром не стыдно“, – сказал собеседник.

Сегодня он возглавляет один из 4 ресторанов, получивших звезду Michelin. Однако его путь был тернистым. Уже только то, что он сын политика - требовало смелости для выбора ремесла, а не престижной профессии.

„В принципе надо было думать о последствиях, ведь они грозили не только тебе, но и окружающим. И начать об этом думать пришлось рано.

Стресс дома был. Были всякие проблемы, которые решал отец. Чувствовались фазы луны, приходили разные письма – иногда нам с братом говорили: вернитесь домой раньше, будьте осторожнее в городе... Видел ли я настроения в обществе, когда били окна в парламенте? Видел. Приятно? Нет“, – сказал он.

Андрюс рад, что создал семью. У него трое детей, а ведь шеф-повара часто бывают одиноки. „Чтобы иметь семью, рядом нужен сильный партнер“, – сказал он.