Свыше 1000 фермеров на тракторах покидают Вильнюс

Со вторника собравшиеся в Вильнюсе фермеры требуют отмены обязательства по восстановлению многолетних лугов, возврата старого порядка использования маркированного дизельного топлива, отмены акцизного налога на сжиженный нефтяной газ (СНГ), повышенного с этого года, решения по так называемому молочному кризису, а также отказа от расширения охранных территорий и прекращения транзита российского зерна.

В четверг представители протестующих фермеров встретились с премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером парламента Викторией Чмилите-Нильсен, которые заявили, что поправки к закону об акцизах должны обсуждаться на весенней сессии Сейма в первую очередь.

Прибывшего на встречу главного советника президента Ярека Неверовича протестующие фермеры встретили свистом и криками " позор".

На этой неделе в Вильнюсе прошла акция протеста фермеров – в столицу съехалось около 1,3 тыс. тракторов.