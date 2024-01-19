Священники Константинопольского экзархата в Литве получили Международную премию Госдепартамента США

Госсекретарь США Энтони Блинкен присудил Международную премию за защиту свободы вероисповедания группе из девяти диссидентствующих православных священнослужителей из Литвы.

Под давлением Москвы группа из девяти православных священников была изгнана из своих церквей за то, что они открыто выступили против войны России в Украине" - говорится в официальном пресс-релизе.

"Их мужество продемонстрировало важность веры, отделенной от политики, в условиях войны и диктатуры".

Пять священников (Виталиюс Моцкус, Георгий Ананьев, Виталис Даупарас, Владимир Селявко и Гинтарас Сунгайла) и два дьякона (Виктор Миниотас и Иоанн Овчинников) из литовской епархии РПЦ публично осудили войну России против Украины и были лишены сана.

Также сообщается, что теперь эта группа борется с российской дезинформацией и пропагандой среди православных верующих через свой блог Ortodoksas.lt.

От имени группы награду получил священник Гинтарас Сунгайла.