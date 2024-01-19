Священники Константинопольского экзархата в Литве получили Международную премию Госдепартамента США

 
за защиту свободы вероисповедания
ru.DELFI.lt
ФОТО: state department

Сегодня была вручена Международная премия Государственного департамента США за защиту свободы вероисповедания. Эта награда являются частью мероприятий, посвященных 25-летию Закона о международной свободе вероисповедания, который был подписан президентом Б.Клинтоном 27 октября 1998 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен присудил Международную премию за защиту свободы вероисповедания группе из девяти диссидентствующих православных священнослужителей из Литвы.

Под давлением Москвы группа из девяти православных священников была изгнана из своих церквей за то, что они открыто выступили против войны России в Украине" - говорится в официальном пресс-релизе.

"Их мужество продемонстрировало важность веры, отделенной от политики, в условиях войны и диктатуры".

Пять священников (Виталиюс Моцкус, Георгий Ананьев, Виталис Даупарас, Владимир Селявко и Гинтарас Сунгайла) и два дьякона (Виктор Миниотас и Иоанн Овчинников) из литовской епархии РПЦ публично осудили войну России против Украины и были лишены сана.

Также сообщается, что теперь эта группа борется с российской дезинформацией и пропагандой среди православных верующих через свой блог Ortodoksas.lt.

От имени группы награду получил священник Гинтарас Сунгайла.

Gintaras Jurgis Sungaila

Другими лауреатами стали борцы за религиозную свободу из Нигерии, Ирака, Пакистана, Новой Зеландии, ЮАР и Никарагуа, тибетские буддисты и представители других религиозных общин со всего мира.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии