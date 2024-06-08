Свободный доступ к водоемам в Литве: права и обязанности

Если выбранный для отдыха (кемпинга) участок неогороженной береговой линии обозначен знаком, что земля находится в частной собственности, то обустраиваться на берегу без согласия владельца земли можно только в светлое время суток (не ранее чем за полтора часа до восхода солнца и не позднее чем через полтора часа после захода солнца).