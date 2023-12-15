Свидетельство очевидца: застреленная полицейским женщина и раньше вела себя неадекватно

"Тогда было повреждено много автомобилей, на всех, которые не успели уехать, она сломала дворники, зеркала. Мы вызвали полицию, выяснилось, что кто-то уже звонил в полицию, приехала полиция и никак не могла успокоить эту женщину, только вчетвером полицейские с трудом ее усмирили и передали врачам скорой. Врачи скорой сказали, что женщину недавно выпустили из психиатрической больницы, дома она не принимает лекарства, поэтому с ней такое и происходит", – рассказала свидетель, которой агрессивная женщина поцарапала шею.

Помог женщинам подоспевший на помощь мужчина, женщины вырвались и убежали, но этим все не закончилось.

"Когда мы остановились, она стала бить автомобиль, мы вышли, спросили, что она делает. Тогда она схватила тетю за волосы и долго таскала ее, нам никак не удавалось вырваться, я не могла разжать ее руки", – рассказала LNK женщина.

Жительница Вильнюсского района, которая не пожелала назвать свое имя, рассказала, что погибшая несколько лет назад остановила автомобиль, на котором ехала свидетель и ее тетя.

Пострадавшая сказала, что после этого состоялся суд, владельцы поврежденных авто требовали компенсаций.

"Она была очень сильной, очень. Ее невозможно было остановить, не виноваты ни полицейские, ни мы, кто попался у нее на пути. Просто так бывает с больными психическими заболеваниями, эти люди бывают очень сильными, мы столкнулись с этим", – заметила она.

Пожела прокомментировал происшествие в четверг. Он сказал, что подробно говорить не может об этом деле, таково распоряжение прокурора.

Свидетель говорила, что покойную однажды усмиряла полиция, но комиссар предоставил иную информацию.

"У нас не было такой информации, эта женщина не была клиентом полиции... Это, вероятно, осложнило всю ситуацию", – сказал Пожела. Главный вопрос, – почему врачи приехали раньше полиции.

"Этот вопрос оценивают в ходе расследования. Могу сказать только, что на все звонки и сообщения полиция реагировала.Должным ли образом, своевременно ли, ответит расследование", – заметил генкомиссар.