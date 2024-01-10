Свидетель, столкнувшийся с похитителем девочки: сначала он не вызвал подозрений, но потом мы заметили странности

Похищенную в минувшее воскресенье 9-летнюю девочку полиция нашла и освободила через двое суток. Ребенок жив и здоров.

Задержан и подозреваемый в похищении ребенка мужчина. Он не был судим, но на его счету - десятки административных правонарушений, в основном за нарушения в сфере охраны природы.

Председатель гаражного товарищества Арвидас Валюнас сказал Delfi, что он был знаком с подозреваемым. Мужчина взял гараж в аренду 3-4 месяца назад.

Речь идет о металлическом гараже на ул. Техникос. Под гаражом оборудован большой подвал. Рядом с этим местом проходит оживленная улица, в 500 м тюрьма. Это место находится в 1,5 км от места, где девочку видели в последний раз перед исчезновением.

У мужчины было два автомобиля: Mazda и Honda Civic. Сначала мужчина не привлекал к себе внимания. Позже появились некоторые подозрения, поскольку он не хотел показывать, что хранит в гараже. Потом заметили, что мужчина расходует очень много электричества. Предполагали, что он мог выращивать в гараже коноплю.