Свидетель, столкнувшийся с похитителем девочки: сначала он не вызвал подозрений, но потом мы заметили странности

Похищенную в минувшее воскресенье 9-летнюю девочку полиция нашла и освободила через двое суток. Ребенок жив и здоров.
Задержан и подозреваемый в похищении ребенка мужчина. Он не был судим, но на его счету - десятки административных правонарушений, в основном за нарушения в сфере охраны природы.
Председатель гаражного товарищества Арвидас Валюнас сказал Delfi, что он был знаком с подозреваемым. Мужчина взял гараж в аренду 3-4 месяца назад.
Речь идет о металлическом гараже на ул. Техникос. Под гаражом оборудован большой подвал. Рядом с этим местом проходит оживленная улица, в 500 м тюрьма. Это место находится в 1,5 км от места, где девочку видели в последний раз перед исчезновением.
У мужчины было два автомобиля: Mazda и Honda Civic. Сначала мужчина не привлекал к себе внимания. Позже появились некоторые подозрения, поскольку он не хотел показывать, что хранит в гараже. Потом заметили, что мужчина расходует очень много электричества. Предполагали, что он мог выращивать в гараже коноплю.
Подозрения вызвала и длинная вентиляционная труба, она выходила из подвала и была странно изогнута на конце. На гараже были установлены антенны. Вентиляция была заделана пенопластом.
Когда к Валюнасу с вопросами об этом мужчине обратилась полиция, он показал гараж, в котором обосновался мужчина. Валюнас был и очевидцем операции по задержанию подозреваемого.
Работу сотрудников "Араса" он оценил на высокий балл.
"Все было как в триллере", - сказал очевидец.
Встреченные около гаража мужчины предположили, что девочку сюда, скорее всего, перевезли позже, сначала ее держали где-то в другом месте, поскольку сразу после исчезновения ребенка это место тщательно осмотрела полиция и волонтеры.
В ходе расследования полиция вскрыла не один гараж на ул. Спейго (эти гаражи находились в 5 км от места исчезновения ребенка).
"Хотим порадоваться, это история успеха. Девочка сейчас находится в каунасской клинике, под присмотром врачей. Подозреваемый задержан", - сказал на пресс-конференции в среду ночью комиссар Ренатас Пожела. В задержании подозреваемого участвовали и сотрудники антитеррористического отряда "Арас".
42-летний похититель держал девочку в одном из гараже на ул. Техникос. Сотрудники "Арас" ворвались в гараж и надели на мужчину наручники. "Операция была непростой, у нас была информация, что мужчина может быть вооружен", - сказал комиссар.
"Арас" был подготовлен ко всему. В гараже был замечен мужчина с девочкой. Были даны соответствующие команды, На мужчину надели наручники, он был задержан", - сказал Пожела.
"В настоящее время девочка находится в Каунасской клинике, ее осматривают специалисты. Девятилетняя девочка находится под присмотром родителей", – добавил он.
На вопрос, оказывал ли мужчина сопротивление, он ответил: "Видимо, когда увидел сотрудников "Араса" вся смелость улетучилась. Не было попыток активного сопротивления, бежать, что-то делать с девочкой. Может, сработал фактор неожиданности. Он подчинился требованиям".
Комиссар сказал, что подозреваемый оборудовал гарах для содержания заложника.
"Нам за короткое время удалось раскрыть "квалифицированное" преступление. В будущем будем немало говорить о нем. Нас ждет большая работа. Надо выяснить, единственное ли это преступление, совершенное этим человеком. Задержание происходило в гаражном массиве. Относительно недалеко от места похищения, 1,5 км. Но найти это место было непросто. Успех обусловлен сочетанием технических средств, чутья и опыта полицейских", - сказал комиссар.
Мотивы подозреваемого пока неясны. Речь идет о жителе Каунаса, который ранее не был судим, но неоднократно был наказан в административном порядке. Мужчина с девочкой никак не связан.
"Преступление было совершено довольно "квалифицировано", мужчина не ожидал, что его найдут. Некоторые моменты нас удивили", - прибавил Пожела.
Не исключено, что подозреваемый совершал и другие преступления.
На вопрос, что говорит о квалифицированных действиях подозреваемого, комиссар ответил: "Все, похищение, как подъехал, как вел себя на месте происшествия, дальнейшие действия, определенная инфраструктура, которой он пользовался. Все детали позволяют говорить, что это не было легкой прогулкой".