Свидетель авиакатастрофы: я думала, что это где-то крышу сорвало

„И тут я услышала звук, как от сильного ветра. Я думала, что где-то крышу сорвало. Но потом подумала, что звук слишком громкий. Тогда я вскочила из кровати, выбежала через дверь и увидела, что между соседними домами поднялся столб дыма и огня.

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Муж стал мне писать, что между соседними домами что-то упало, много дыма. Скорее всего, это не взрыв, а упал самолет. Тогда мне все стали звонить и писать, сообщили, что между соседними домами упал самолет.

Но все живы, здоровы, мы сразу стали обзванивать всех соседей“, – рассказала женщина.

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Она знакома со всеми жильцами дома, во дворе которого упал самолет. Патриция сказала, что со всеми из них созванивалась.