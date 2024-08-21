Свежие овощи на рынке даже в воскресенье: что там можно найти

Те, кто еще помнит хорошие времена рынка, десятилетие назад, когда он был полон различных товаров и людей, говорят, что рынок изменился: меньше людей, более простые (дешевые) товары. Можно увидеть немало пустующих торговых площадей, где могли бы расположиться продавцы. Кроме того, на рынке меньше шума, вообще нет детей. Несколько иностранцев сразу выделяются из толпы. Предложение овощей и мяса происходит прямо на тротуаре.

Воскресенье, 8.30 утра. На улице Гедиминаса вы найдете шесть бесплатных парковочных мест прямо возле рынка, а уже в 9.10 утра. вам придется припарковаться далеко и дойти до рынка пешком. По словам торговцев, между 9 и 10 часами утра люди начинают стекаться на рынок, но торговцы уже в 6 утра приходят на рынок, чтобы занять свои места. Сегодня рано утром на все выставленные товары шел дождь. Овощи с каплями дождя выглядят только привлекательнее.

Здесь вы также найдете хорошее мясо (копченое и соленое сало, ветчина, сало, домашние колбасы). Молочных продуктов нет, но есть ларьки со свежими овощами и продуктами, медом, грибами. Овощи продают и те, кто уже занимается этим профессионально (т.е. участвует на всех рынках Кедайняй), а также пожилые мужчины и женщины, желающие продавать выращенные самостоятельно овощи или яблоки, собранные в саду. Но торговцы гораздо изобретательнее. Рядом с помидорами, продаваемыми на картоне или простом белом тетрадном листе, указаны цены или надписи „домашний“, „литовский“, „огородный“. Огурцы в больших мешках относят к „свежесобранным“. В некоторых местах даже бруснику продают. В одном месте это „Варена“, в другом - „Дзукийская“. Просят 4 евро за кг. Не слышно, чтобы покупатели пытались торговаться. Кто покупает, тот покупает.

Говорят, морковь в этом году очень плохо взошла, но Овидиюс, который постоянно торгует на рынке, успокаивает: „Литве точно хватит“. Цена килограмма от 1 до 1,5 евро. Помидоры сейчас 2 и 1,5. Огурцы в среднем по 1,5 евро. Чеснок за 5 евро, лук за 1. Свекла от 0,80 евро. В одном месте женщина солидного возраста продает вареную свеклу! - 2 евро за кг. Желтые тыквы светятся ихдалеке. Сейчас цена на более крупные — 0,40 цента, на меньшие — 0,30, а к первому сентября они составят 1,80 евро и 1,50 евро, уверяет продавец.

Покупателей на рынке не так много, два пчеловода, продавая мед, рассказывают о сезонных новинках. В среднем за мед на рынке просят 4 евро. За орехи, который вам придется поискать, тоже по 4.

Совсем рядом, почти перед ней, желтеет и очень красивый сварайнис - литовские лимоны, ставшие популярными в коллективных садах более четырех десятилетий назад, но продавец этих фруктов куда-то исчезло. И хотя это очень хотелось узнать, но никто вокруг не может сказать, сколько они сейчас стоят.

На прилавках - грибы

Новинка сезона – грибы. Теперь их время. Различные грибы аккуратно рассортированы по коробочкам на прилавке. Никто не жалуется, что их мало: их хватает везде: и в лесу, и на рынке. Мы насчитали 6 точек продажи грибов. Их можно приобрести за 8, 6, 4 и 3 евро. Торговец сказал, что собрал их в лесу возле Пабярже. „Но ведь нужно знать места?“ — спрашиваю я.