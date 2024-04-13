Светофоры станут более безопасными для людей с нарушениями зрения

 
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ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
Людям с нарушениями зрения будет легче ориентироваться и самостоятельно передвигаться по городам Литвы: с июля вступают в силу новые требования к установке светофоров, обеспечивающие единую систему звуковых сигналов и специальных кнопок вызова светофора, а также единый порядок установки акустических устройств по всей стране, сообщает Министерство путей сообщения.

К 1 июля все новые и реконструированные перекрестки и регулируемые пешеходные переходы должны быть оборудованы акустическими устройствами для слабовидящих, подающими единые (унифицированные) звуковые сигналы.

Акустические устройства и подаваемые ими звуковые сигналы очень важны для людей с нарушениями зрения. Однако до сих пор не существовало единой процедуры установки и использования этих устройств: не все они были адаптированы для слепых и слабовидящих, а также различались по звукам, которые они издавали.

Акустические устройства будут издавать звуковые сигналы для пешеходов, чтобы помочь слабовидящим определить направление перехода и почувствовать время, отведенное для перехода. Устройства должны быть установлены на высоте 2-2,3 м и активироваться нажатием механической кнопки на светофоре.

Звуковой сигнал поможет слабовидящим пешеходам определить местонахождение светофора.

Звук этого сигнала должен быть пульсирующим, приглушенным и слышимым в радиусе 4-5 метров от светофора.

Кроме того, на нижней стенке светофора должна быть установлена механическая кнопка вызова зеленого сигнала с функцией вибрации (тактильный сигнал, указывающий также направление движения пешеходов).

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