Свет Рождества: время единства, любви и доверия - президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Рождеством

Дорогие жители Литвы!
Рождественский сочельник – это праздник, наполненный глубоким духовным смыслом и возвышающий нас над суетой повседневности. Так приятно собраться всем вместе за общим столом, поделиться своими заботами и с радостью слушать звонкие голоса малышей.
Отступает все мелкое, поверхностное, искусственное и пустое. Делясь облаткой, мы вновь осознаем, что близость сердец, взаимная любовь и служение – это великий смысл нашей жизни.
Пусть самый прекрасный праздник в году принесет это особое чувство всей Литве. Мы все в своих общинах ждем поддержки, объятий, тепла и ободрения. Давайте взращивать единство и укреплять доверие друг к другу!
Новорожденный Младенец – символ Рождества, который ждет заботы и поддержки от каждого из нас. Так давайте откроем свои сердца для Любви – не только для наших малышей, не только для слабых, но и для друг друга.
Пусть светит наша путеводная звезда Единства, пусть в наших домах звучит детский смех, царит благословенный покой и живет уверенность, что рядом есть человек, на которого можно опереться.
Счастливого и радостного Рождества!