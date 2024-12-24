Свет Рождества: время единства, любви и доверия - президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Рождеством

Дорогие жители Литвы!

Рождественский сочельник – это праздник, наполненный глубоким духовным смыслом и возвышающий нас над суетой повседневности. Так приятно собраться всем вместе за общим столом, поделиться своими заботами и с радостью слушать звонкие голоса малышей.

Отступает все мелкое, поверхностное, искусственное и пустое. Делясь облаткой, мы вновь осознаем, что близость сердец, взаимная любовь и служение – это великий смысл нашей жизни.

Пусть самый прекрасный праздник в году принесет это особое чувство всей Литве. Мы все в своих общинах ждем поддержки, объятий, тепла и ободрения. Давайте взращивать единство и укреплять доверие друг к другу!