2024.12.24 17:00

Свет Рождества: время единства, любви и доверия - президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Рождеством

 
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Президент Литвы обратился к жителям страны с сердечным поздравлением с Рождеством, подчеркнув важность единства, взаимной любви и доверия. В своем послании он напомнил о глубоком духовном значении праздника и призвал открыть сердца для заботы о ближних, чтобы свет Рождества озарил каждый дом теплом и радостью.

Дорогие жители Литвы!

Рождественский сочельник – это праздник, наполненный глубоким духовным смыслом и возвышающий нас над суетой повседневности. Так приятно собраться всем вместе за общим столом, поделиться своими заботами и с радостью слушать звонкие голоса малышей.

Отступает все мелкое, поверхностное, искусственное и пустое. Делясь облаткой, мы вновь осознаем, что близость сердец, взаимная любовь и служение – это великий смысл нашей жизни.

Пусть самый прекрасный праздник в году принесет это особое чувство всей Литве. Мы все в своих общинах ждем поддержки, объятий, тепла и ободрения. Давайте взращивать единство и укреплять доверие друг к другу!

Новорожденный Младенец – символ Рождества, который ждет заботы и поддержки от каждого из нас. Так давайте откроем свои сердца для Любви – не только для наших малышей, не только для слабых, но и для друг друга.

Пусть светит наша путеводная звезда Единства, пусть в наших домах звучит детский смех, царит благословенный покой и живет уверенность, что рядом есть человек, на которого можно опереться.

Счастливого и радостного Рождества!

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