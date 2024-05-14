Супруга главы МИД Литвы прокомментировала слухи о разводе

Основательница сети детских садов Vaikystės sodas и школ им. Королевы Морты Ландсбергене на вопрос журналистки Немиры Пумприцкайте о кризисе в семье ответила, что она с мужем живет счастливо.

Информация о возможном кризисе в отношениях супругов появилась в парламенте.

Правда, Ландсбергене подтвердила, что купила недвижимость для отдыха семьи.

"У одних есть усадьба, где они чувствуют себя счастливыми, у нас тоже есть такое место, где мы можем отдыхать и быть самими собой", – сказала Ландсбергене.

Delfi напоминает, что Габриэлюс и Аустея Ландсбергисы поженились больше 20 лет назад. Габриэлюс познакомился с Аустеей, когда ему было 17 лет. Они поженились, когда Габриэлюсу исполнилось 18 (Аустее было 23 года).