Суммы на счетах Успасских впечатляют: выделяется на фоне других членов Европарламента

Согласно обзору, 9 из 11 представителей Литвы в Европарламенте указали, что у них есть какая-то дополнительная деятельность (всего 31 вид разного рода деятельности). Одни занимают должности в политических организациях, работают в разных компаниях, обществах, ассоциациях, университетах.

"Сейчас каждый 4 европарламентарий получает деньги за деятельность за пределами ЕП, иногда они получают суммы, превышающие зарплату европарламентария. Важно сделать так, чтобы эти люди работали на благо общества, а не в своих личных интересах. Я надеюсь, что избранные в ЕП литовские политики будут активно участвовать в дискуссиях и поддержат инициативы, направленные на более жесткий контроль доходов от дополнительной деятельности", – сказала глава литовского отделения Transparency International Ингрида Калинаускене.