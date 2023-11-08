Сумма пожертвования на уроки перед причастием удивили женщину: за что просят такие деньги

 
Тома Микнявичене
ru.DELFI.lt
Nuvedusi dukrą į Pirmosios komunijos pamokas vilnietė sutriko išgirdusi ne tik prašomos aukos dydį, bet ir kitus reikalavimus.
Nuvedusi dukrą į Pirmosios komunijos pamokas vilnietė sutriko išgirdusi ne tik prašomos aukos dydį, bet ir kitus reikalavimus.
ФОТО: DELFI montažas / Shutterstock

Осенью родители некоторых учеников начальной школы думают о том, куда будут ходить дети, чтобы подготовиться к первому причастию. Легче решить этот вопрос тем, кто активно участвует в жизни своего прихода, ходит на службы по воскресеньям, но в наши дни так живет далеко не каждая семья. Жительница Вильнюса Лаура, которая считает себя непрактикующей католичкой, в этом году решила отправить старшую дочь на подготовку к первому причастию. Неожиданным для нее было приглашение для всей семьи - посещать храм вся семья должна по воскресным дням, удивила женщину и названная сумма пожертвования.

Семья выбрала для посещения находящийся рядом с домом храм Св. Петра и Павла.

"Мы пошли подписывать договор, мне сразу сказали – 100 евро за ребенка. С каких пор называют точную сумму? Может, люди должны жертвовать, сколько могут? – рассказала Лаура. – Я заплатила, деваться некуда, дочь хочет посещать уроки. Но все равно горечь осталась, хотя я слышала, что в Кафедральном соборе пришлось бы заплатить еще больше. А если бы пошли двое детей – сумма выросла бы в два раза. Даже мои родители, которые часто ходят в храм, считают, что это большие деньги".

Лаура сказала, что и обязательство всей семьей ходить в храм в воскресные дни ее удивило.

"Помимо уроков дочь, а значит и все домашние, одну ведь не отправишь, до мая каждое воскресенье должны будем ходить на службы. Если не пойдешь, не получишь необходимые штампики. В моем детстве такого не было", – сказала Лаура.

Представитель Вильнюсской архиепархии Раймонда Куклене сказала: "Деньги и денежный вопрос в храме всегда кажется подозрительным, поскольку духовные вещи в материальном эквиваленте не оцениваются, само причастие ничего не стоит. Почему же надо платить за подготовку? Мы почему-то думаем, что все, кто работает в храме (священник, уборщица и т.д.) – не едят, не спят, живут, наверное, где-то на скамейке. А что в храме нет электричества и отопления? Извините за преувеличение, но я говорю не только о здании".

Она объяснила, что все в храме содержится на пожертвования прихожан. В каждом приходе разные возможности и расходы.

"Почему родители должны платит? Потому что это их вклад в подготовку. За кружки родители тоже, наверное, платят. Если в костеле Св. Петра и Павла попросили заплатить 100 евро за 9 месяцев, то посчитайте, сколько это в месяц, около 11 евро, – сумма не кажется большой, – объяснила Куклене. – Родители всегда могут обратиться к настоятелю и попросить, чтобы сумму или ее часть погасили за счет прихода".

Она напомнила, что во время уроков дети получают весь необходимый материал для подготовки.

На вопрос, должны ли родители всей семьей ходит на службу, она ответила, что это вопрос поддержки ребенка.

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