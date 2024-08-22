2024.08.22 09:44

Сумеречные лучи зафиксировали в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje užfiksuoti sutemų spinduliai
Vilniuje užfiksuoti sutemų spinduliai
ФОТО: Orai ir klimatas Lietuvoje

На странице Facebook „Погода и климат в Литве“ сообщается, что в среду вечером жители Вильнюса зафиксировали необычные сумеречные лучи (или световые столбы), сообщает портал madeinvilnius.

„В одном месте прошли сильные дожди с грозами и ветром, а в столице тем временем появились выразительные сумеречные лучи. Что вам напоминает этот образ?

Для непосвященных: сумеречные лучи — это лучи, которые исходят от Солнца через просветы в облаках, создавая видимые полосы света и тьмы в атмосфере или облаках. При наблюдении солнечных лучей с земли, кажется, что они расходятся в разные стороны, но на самом деле они параллельны. Это связано с точкой зрения наблюдателя. Чтобы создать такие лучи, недостаточно им пройти сквозь просветы в облаке. Их нужно рассеивать частицами в воздухе (например, мелкими каплями воды)“, - пишет „Погода и климат Литвы“.

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