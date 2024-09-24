Судно Ruby с опасным грузом на борту в Клайпеду не идет - объявило новый курс

„Да, мы можем подтвердить, что благодаря усилиям порта Клайпеда перестала быть направлением судна. По нашим данным, судно до сих пор не выгрузило груз“, – сказал 23 сентября глава дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас.

Delfi в сентябре сообщал о поврежденном судне, которое везло груз селитры из России, а в минувшую пятницу порталы показывали, что судно идет в Клайпеду.

Клайпедский порт в пятницу указал, что разрешения на прибытие ему не давал. И порт и некоторые политики утверждали, что Ruby с 20 000 тоннами селитры в Литву не впустят.