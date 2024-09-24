2024.09.24 07:02

Судно Ruby с опасным грузом на борту в Клайпеду не идет - объявило новый курс

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas
ФОТО: Uosto direkcijos nuotr.

Вызвавшее международный ажиотаж судно Ruby уже не показывает, что идет в Клайпеду, эту информацию Delfi подтвердил глава порта. По его сведениям, опасный груз российской селитры все еще находится на борту судна.

„Да, мы можем подтвердить, что благодаря усилиям порта Клайпеда перестала быть направлением судна. По нашим данным, судно до сих пор не выгрузило груз“, – сказал 23 сентября глава дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас.

Delfi в сентябре сообщал о поврежденном судне, которое везло груз селитры из России, а в минувшую пятницу порталы показывали, что судно идет в Клайпеду.

Клайпедский порт в пятницу указал, что разрешения на прибытие ему не давал. И порт и некоторые политики утверждали, что Ruby с 20 000 тоннами селитры в Литву не впустят.

Сейчас судно указало, что идет в столицу Мальты, Валлетту, оно планирует прибыть туда 8 октября, об этом информируют порталы vesselfinder.com, marinetraffic.com и myshiptracking.com. Судно, которое ходит под мальтийским флагом, сейчас находится в Северном море, между берегами Дании и Норвегии.

В начале сентября оно вышло из Тромсё (Норвегия), куда прибыло с Кольского полуострова (Россия).

Если бы судно выгрузило груз, порт мог бы его принять. Глава компании Vakarų laivų gamykla (принадлежит эстонскому концерну BLRT Grupp) в пятницу сказал Delfi, что контакт с судном прервался.

„Сначала был такой контакт, но поскольку ему не разрешили выгрузить груз (в Клайпеде), все на этом и закончилось“, – сказал А.Шилейка.

Новый курс Ruby:

Naujausia laivo „Ruby“ pozicija Šiaurės jūroje ir nurodomas tikslas – Valeta, Malta

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