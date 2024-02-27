Судьба концерта LP на арене "Жальгирис" повисла на волоске: исполнительница тесно общается с российскими поклонниками

 
ru.DELFI.lt
Atlikėja LP
Atlikėja LP
ФОТО: Instagram
Представители арены "Жальгирис" в социальной сети Facebook в ночь на понедельник поделились информацией об изменении планов в связи с концертом американской звезды LP в Каунасе. Выяснилось, что у известной исполнительницы, возможно, есть связи с Россией или же она просто-напросто не интересуется происходящим в мире.

Представители каунасской арены "Жальгирис" сообщили: "Мы сейчас разъясняем ситуацию с организаторами концерта, если информация подтвердится, мы готовы отозвать концерт на арене "Жальгирис". Подробности представим в ближайшее время".

Исполнительница поделилась в инстаграме видео, на котором позирует в джемпере с российской атрибутикой. Она также поделилась письмом российской поклонницы (дата в письме - годовщина начала войны), в котором поклонница по имени Ольга пишет: "Этот джемпер я заказала как подарок нашего клуба для вашего тура в 2020, который так и не состоялся. Как знать… жизнь не такая, какой была. Но, слава Богу, любовь живет дольше. Я больше не могу держать этот джемпер в своем чулане. Думаю, вы должны его получить. Пусть он дарит вам тепло".

Dainininkės LP įrašas Instagram
Dainininkės LP įrašas Instagram
Dainininkės LP įrašas Instagram

Концерт в России должен был состояться 26 февраля. Об этом сообщалось на сайте российского распространителя билетов.

Maskvoje įvyko LP koncertas

Спустя некоторое время исполнительница удалила фото и поделилась видео из Копенгагена. В Видео она сказала, что любит всех своих поклонников во всем мире и жаждет выступить перед поклонниками в странах Балтии, но ни слова не упомянула о России.

"Привет из Копенгагена, Дании. Я очень горжусь, я благодарна всем своим поклонникам, во всем мире. Я знаю, что в странах Балтии есть много беженцев из Украины, хочу им сказать, что я их поддерживаю и люблю. Я жажду встречи, спасибо, до скорого!" – сказала LP.

Delfi пытался связаться с Medusa.lt, однако тщетно. Если удастся получить информацию, статья будет дополнена.

Концерт LP должен состояться в Каунасе 4 марта.

LP, или Лаура Перголицци во время своего мирового турне представляет новейший, уже 7-й, альбом Love Lines и в феврале–марте планирует дать 24 концерта в 16-ти странах.

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