Судьба концерта LP на арене "Жальгирис" повисла на волоске: исполнительница тесно общается с российскими поклонниками

Представители каунасской арены "Жальгирис" сообщили: "Мы сейчас разъясняем ситуацию с организаторами концерта, если информация подтвердится, мы готовы отозвать концерт на арене "Жальгирис". Подробности представим в ближайшее время".
Исполнительница поделилась в инстаграме видео, на котором позирует в джемпере с российской атрибутикой. Она также поделилась письмом российской поклонницы (дата в письме - годовщина начала войны), в котором поклонница по имени Ольга пишет: "Этот джемпер я заказала как подарок нашего клуба для вашего тура в 2020, который так и не состоялся. Как знать… жизнь не такая, какой была. Но, слава Богу, любовь живет дольше. Я больше не могу держать этот джемпер в своем чулане. Думаю, вы должны его получить. Пусть он дарит вам тепло".
Концерт в России должен был состояться 26 февраля. Об этом сообщалось на сайте российского распространителя билетов.
Спустя некоторое время исполнительница удалила фото и поделилась видео из Копенгагена. В Видео она сказала, что любит всех своих поклонников во всем мире и жаждет выступить перед поклонниками в странах Балтии, но ни слова не упомянула о России.
"Привет из Копенгагена, Дании. Я очень горжусь, я благодарна всем своим поклонникам, во всем мире. Я знаю, что в странах Балтии есть много беженцев из Украины, хочу им сказать, что я их поддерживаю и люблю. Я жажду встречи, спасибо, до скорого!" – сказала LP.
Delfi пытался связаться с Medusa.lt, однако тщетно. Если удастся получить информацию, статья будет дополнена.
Концерт LP должен состояться в Каунасе 4 марта.
LP, или Лаура Перголицци во время своего мирового турне представляет новейший, уже 7-й, альбом Love Lines и в феврале–марте планирует дать 24 концерта в 16-ти странах.