2024.10.10 17:22

Суд запретил Эйникису в течение трех месяцев приближаться к жене ближе чем на 100 м

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Gintaras Einikis
Gintaras Einikis
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Бывшему известному баскетболисту Гинтарасу Эйникису Клайпедский окружной суд запретил приближаться к жене ближе чем на 100 м.

Такое наказание Эйникис получил за то, что избил жену. Напомним, что бывший баскетболист не раз попадал в изолятор временного содержания за насилие в семье.

Супруга Эйникиса вызвала полицию 8 октября.

Эйникис был пьян - 3,69 промилле. Подозреваемый в насилии бывший спортсмен был арестован.

10 октября суд запретил ему в течение 3 месяцев приближаться к жене ближе чем на 100 м (до 9 января).

„Его обязали не общаться с женой ни в какой форме, не приближаться к ней и не искать контакта, не приходить к ней домой“, – сказала Delfi представитель Генюрокуратуры Габриэле Петкувене.

30 сентября Эйникис отметил свой 55-й день рождения.

Уже не первый год бывший баскетболист славится скандалами, а не спортивными достижениями. Его судили и за насилие в отношении жены и за агрессию в одном из клайпедских баров, где он пихал людей, ударил директора гостиницы.

Супруга Эйникиса Юргита (1977 г.р.) в 2012 году уверяла, что больше не будет мириться с насилием.

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