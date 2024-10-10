Суд запретил Эйникису в течение трех месяцев приближаться к жене ближе чем на 100 м

Такое наказание Эйникис получил за то, что избил жену. Напомним, что бывший баскетболист не раз попадал в изолятор временного содержания за насилие в семье.
Супруга Эйникиса вызвала полицию 8 октября.
Эйникис был пьян - 3,69 промилле. Подозреваемый в насилии бывший спортсмен был арестован.
10 октября суд запретил ему в течение 3 месяцев приближаться к жене ближе чем на 100 м (до 9 января).
„Его обязали не общаться с женой ни в какой форме, не приближаться к ней и не искать контакта, не приходить к ней домой“, – сказала Delfi представитель Генюрокуратуры Габриэле Петкувене.
30 сентября Эйникис отметил свой 55-й день рождения.
Уже не первый год бывший баскетболист славится скандалами, а не спортивными достижениями. Его судили и за насилие в отношении жены и за агрессию в одном из клайпедских баров, где он пихал людей, ударил директора гостиницы.
Супруга Эйникиса Юргита (1977 г.р.) в 2012 году уверяла, что больше не будет мириться с насилием.