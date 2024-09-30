Суд: штраф Швенчёнене в 700 евро за портрет Ленина назначен обоснованно

Суд постановил, что действия Э. Швенчёнене по размещению и демонстрации на своей странице в социальной сети изображения В. Ленина с припиской не могут быть оценены иначе, как демонстрация коммунистической символики, символа тоталитарного режима, связанного с человеком, установившим этот тоталитарный режим, члена коммунистической партии СССР – лидера.